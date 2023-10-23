Катя Осадчая раскрыла свой секрет идеальной фигуры и призналась, сколько весит

Ведущая покинула карьеру модели много лет назад, но маленькие профессиональный хитрости "спасают" ее до сих пор.

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Сколько весит Катя Осадчая - секреты стройности ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая в прошлом - модель. Врожденная стройность, рост в 180 см и привлекательная внешность позволили ей добиться в сфере моды определенных успехов.

И хоть со времен ее профессионального участия в мире фэшн прошло много времени, Осадчая умело сохраняет подтянутую фигуру даже после рождения троих детей.

Недавно на своей странице в Instagram ведущая рассказала, в чем секрет ее стройности. Так Екатерина отметила, что ей удается держать один и тот же вес - 65 кг. Хотя большого внимания она этому вопросу не уделяет.

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Контроль над формами Осадчей давно взяла на себя одна ее привычка еще с модельных времен - отказ от сладкого, мучного и фруктов после 15:00. Также ведущая старается придерживаться правила не есть белки и углеводы в одном приеме пищи.

Кроме того Екатерина практически никогда не завтракает. Впрочем, она отмечает, что порой позволяет себе нарушать свои принципы питания.

Сколько весит Катя Осадчая - секреты стройности ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Ранее музыкальный продюсер и певец Потап рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте. Вопрос у поклонников возник после того, как артист выехал в Испанию.

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