Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте

Во время общения с поклонниками Потапенко намекнул, что спасать его нет нужды.

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Потап рассказал, когда и почему пойдет на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Алексея 'Потапа' Потапенко, который до начала полномасштабной войны входил в плеяду самых влиятельных звезд украинского шоу-бизнеса, после 24 февраля стали хейтить, так как на тот момент он находился за рубежом, и в Украину возвращаться не спешил. Свое решение он мотивировал тем, что за пределами страны может собрать больше средств на пользу наших защитников а также мирных украинцев, пострадавших от агрессии страны-оккупанта.

Позже Потап все же вернулся в Украину, но тема его выездов до сих пор остается очень чувствительной для общества. Так на днях артиста заметили в варшавском аэропорту - он с Настей Каменских следовал в Мадрид.

Тогда шоумен рассказал на своей странице в Instagram, что выезжает не надолго, и уже скоро вернется в Украину к "родным лицам". В комментариях под этим постом разбушевались нешуточные страсти.

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Кто-то осуждал Потапа за очередной отъезд, кто-то - хвалил за стойкость и выдержку, с которыми он справляется с таким хейтом в свой адрес. Одна из подписчиц и вовсе предложила подписать петицию, чтобы музыканта не отправляли на фронт. "Подпишем петицию чтобы Потапа не отправляли на фронт, потому что он нам всем нужен в тылу! Пусть работает сам, как певец, и продюсирует других!) Все должны быть "на своих местах", - пишет поклонница.

Самому Потапенко ее предложение оказалось не по душе. Он отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, если его призовут. "Никаких петиций, призывают - иду, я украинец, мужчина, это обязанность, а пока я делаю, что умею лучше всего", - заявил Потап.

Потап рассказал, когда и почему пойдет на фронт / instagram.com/realpotap

Ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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