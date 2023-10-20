Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала редкий снимок - ведь на нем она запечатлена на нем со обоими своими дочерьми.

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Лобода отпраздновала День рождения в компании дочерей / Коллаж Главред, фото Instagram и УНИАН

Известная украинская поп-певица Светлана Лобода опубликовала снимок со своими дочерьми – Евангелиной и Тильдой. Артистка в Instagram-странице поделилась фото по случаю своего недавнего дня рождения – 18 октября ей исполнился 41 год.

На снимке она с детьми позировала вечером на пляже. Лобода написала, что желает единственного – чтобы "наши дети росли в мире". И пожелала фолловерам ‒ чтобы всем войнам пришел конец, дети были здоровы, все были счастливы и ценили каждую минуту жизни. А потом Лобожда поблагодарила фанатов за поздравления.

К слову, первую дочь Евангелину Светлана Лобода родила в 2011 году от украинского хореографа Андрея Царя. А в 2018 году певица рассказала о рождении второй дочери Тильды ‒ однако, она до сих пор не говорит, кто является отцом этого ребенка.

видео дня

Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

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