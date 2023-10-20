УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

Дмитрий Видоменко
20 октября 2023, 15:23 обновлено 20 октября, 15:24
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала редкий снимок - ведь на нем она запечатлена на нем со обоими своими дочерьми.
Лобода
Лобода отпраздновала День рождения в компании дочерей / Коллаж Главред, фото Instagram и УНИАН

Известная украинская поп-певица Светлана Лобода опубликовала снимок со своими дочерьми – Евангелиной и Тильдой. Артистка в Instagram-странице поделилась фото по случаю своего недавнего дня рождения – 18 октября ей исполнился 41 год.

На снимке она с детьми позировала вечером на пляже. Лобода написала, что желает единственного – чтобы "наши дети росли в мире". И пожелала фолловерам ‒ чтобы всем войнам пришел конец, дети были здоровы, все были счастливы и ценили каждую минуту жизни. А потом Лобожда поблагодарила фанатов за поздравления.

Лобода

К слову, первую дочь Евангелину Светлана Лобода родила в 2011 году от украинского хореографа Андрея Царя. А в 2018 году певица рассказала о рождении второй дочери Тильды ‒ однако, она до сих пор не говорит, кто является отцом этого ребенка.

видео дня

Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Светлана Лобода новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАС

15:34 Мир
"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:59 Украина
РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:36

Слишком долго молчал: Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

Реклама
14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

Реклама
12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

11:58

"Воодушевляет украинских воинов и нацию": Зеленский мощно обратился к Байдену

11:47

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Весам - помощь, Стрельцам - поездка, Скорпионам - переменыВидео

11:31

Китайский гороскоп на завтра 21 октября 2023: Лошади - уборка, Дракону - ссора

11:15

"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

10:59

РФ активно перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление: партизаны раскрыли детали

10:52

В Украину идет потепление до +27: в какие регионы вернется лето

10:49

ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

10:40

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации: юрист объяснил ситуацию

09:59

Украинские военные прорвались вперед на 4 направлениях: дошли до линии обороны РФ

09:54

"Это может быть долго": в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны

09:52

Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

09:35

Гороскоп на завтра 21 октября 2023: Овны - избегайте кофе, Львам повезет на работе

09:00

Россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку

08:56

Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

08:55

Оккупантов в Мелитополе посетила "бавовна": взрывы гремели на военной базе - мэр

08:48

Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холопмнение

08:33

"России не хватает резервов": ВСУ контрнаступают и истощают оккупантов - ISW

Реклама
08:14

Закрывала собой двухмесячную дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

07:23

Морпехи переправились через Днепр и завоевали плацдарм на Херсонщине - ISW

06:56

Байден выступил с обращением по Израилю и Украине: о чем говорил

06:22

Как Украине двигаться к финансовой самостоятельности в 2024 годумнение

05:30

Идеальная зарядка для женщин за 60 лет: 8 упражнений, которые омолодят тело

05:00

Как быстро вернуть деньги за подписку Apple: способ, о котором многие забывают

04:35

"Кремль - инициатор": Кочетков объяснил, как Россия отвлекает мир от войны в УкраинеВидео

04:00

О баллистике и "шахедах" можно забыть: Жданов рассказал, как Иран может "кинуть" РФ

03:30

Желтых пятен больше не будет: 7 простых народных методов стирки постели

03:02

Эксперт пояснил, будет ли Китай помогать Путину получать оружие из Северной КореиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять