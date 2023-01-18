Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогой

Танцовщица Катерина Кухар поделилась способами, которые помогают ей лично справляться со стрессом.

Катерина Кухар / Instagram

Екатерина Кухар ‒ легендарная украинская прима-балерина и судья талант-шоу канала "1+1" "Танці з зірками" после начала военного вторжения уехала с мужем и детьми в Европу, где дает благотворительные концерты. Артистка Кухар поделилась с подписчиками советами по поводу того, как избавиться от стресса, продолжая серию подобных публикаций.

По мнению Кухар, лучший выход из стресса – его отсутствие, однако это в идеальном мире. "Иногда бывает так, что не с кем поговорить, поделиться страхами, болью, и в этом случае "выпустить эмоции" помогают "мысли на бумаге", - написала она на своей странице в Instagram.

"Возьмите бумагу А4 и выписывайте (важно, чтобы от руки) все, что беспокоит, болит, вызывает страх. И пишите, пишите. Посмотрите на свое творение и отпустите, разрывая листок на части. Вы почувствуете, будто "камень с души", - говорит балерина.

Она добавляет, что если есть силы, напишите сразу вторую часть. Но в ней важно взглянуть на себя со стороны.

"Это помогает увидеть больше возможностей. В этом формате "над собой" нужно выписать все варианты решения беспокоящих вопросов другой точки зрения, или даже воплощение желаний в различных проявлениях. Это работает во всех областях жизни. Когда прорабатываешь и смотришь другим взглядом, не субъективно, возникает: "Я знаю, что делать", - делится своими мыслями она.

Кухар также добавляет, что ей очень помогает ездить в машине и громко петь.

Напомним, ранее Катерина Кухар рассказала о том дне, когда Россия начала войну против Украины. Об этом со слезами на глазах балерина рассказала программе "Зірковий шлях".

По словам Кухар, на момент начала войны, она была в Берлине. "Наше утро 24 часа началось в пять утра со звонка няни, которая плакала и говорила, что началась война", - делится пережитым Кухар. "Я думала, что это были самые сложные дни в нашей жизни, как в аду, наверное. Когда ты чувствуешь, что ничего не можешь сделать и не понимаешь, как помочь детям и родственникам, и всей Украине. Вот так началась наша новая история", - со слезами на глазах отмечает она.

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