Каменских рассказала, планирует ли разводиться с Потапом

Певица Настя Каменских приняла участие в благотворительном концерте в ходе которого рассказала фанатам, планирует ли развод с Потапом.

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Потап та Настя Каменских / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Настя Каменских приняла участие в благотворительном концерте, в ходе которого прокомментировала слухи о том, что она разводится со своим мужем Потапом (Алексеем Потапенко).

"Я не развожусь с мужем. У меня все хорошо", – заявила Каменских фанатам.

На вопрос, где сейчас находится Потап и почему они на этом концерте вместе не выступают, Каменских отшутилась, посоветовав поклонникам самим позвонить или написать артисту, чтобы узнать это.

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"Мы же не близнецы, чтобы везде ходить вместе", – подытожила артистка.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Каменских на фоне скандала заявила, что потеряла голос и проходит лечение.

Беспалов ссылался на некие анонимные источники, а также на каких-то "котиков", которые владеют информацией. Блогер также обращает внимание на то, что после того, как Каменских пожаловалась на потерю голоса и отменила свой концерт, она буквально сразу же пела вживую на одном из корпоративов.

Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

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