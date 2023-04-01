"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

По словам артистки, у каждого свой путь, свой "тайминг" жизни и важных событий.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

В каждом новом интервью украинскую певицу Анастасию Каменских продолжают "терроризировать" одним и тем же вопросом. А именно: когда она станет матерью.

Не стал исключением новый разговор артистки с изданием Viva. Так, на вопрос о беременности, Каменских добавила, что для женщин очень важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь.

"Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь, это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа. Отнюдь не родственники, друзья, те, кто любит раздавать советы типа "Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?". Это я не только о себе говорю, но и о разных женщинах, потому что многое слышу и вижу", - говорит певица.

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По словам артистки, у каждого свой путь, свой "тайминг" жизни и важных событий.

"Случится, когда произойдет. Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильной, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир, когда она это почувствует. Ребенок – это новая история в жизни каждой женщины. А для каждой истории есть свое время. Тем украинским женщинам, кто меня читает, я хочу сказать: доверяйте себе, вы как никто лучше почувствуете, когда время уже пришло, а главное, как мне кажется, это ваш ребенок почувствует, когда ему нужно прийти в вашу судьбу", - добавила она.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов на своем одноименном YouTube канале "слил" эксклюзив, который касается звездной пары - Насти Каменских и Алексея Потапенко (Потапа).

В частности, блогер сообщил, что пара тайно запустила процесс развода. Причиной распада красивой звездной пары якобы стала измена Потапа. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

Ранее также украинская певица Настя Каменских сообщила, что ей требуется срочная медицинская помощь. Без должного ухода она может потерять свой восхитительный талант. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Охрипшая Каменских в видеообращении к поклонникам сообщила, что на ее голосовых связках появилось новообразование, которое мешает ей петь.

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