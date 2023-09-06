Камалия рассказала, какой подарок они с мужем-миллионером сделали своим дочкам на 10 лет

Украинская певица Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась трогательным постом, в котором рассказала, как они поздравили своих дочек-двойняшек с днем рождения.
Об этом певица написала на своей странице в Instagram.
По словам Камалии, 6 сентября их принцессы отмечают первый юбилей – десятилетие.
"Как мы мечтали подарить им настоящий праздник с друзьями, одноклассниками, большим праздничным тортом, фокусами, аниматорами… Но война вносит свои беспощадные коррективы. Она разлучила нас, толкая девочек в нежелательное изгнание из родной страны", - делится певица своим разочарованием.
По ее словам, дочери артистки мечтают жить в Украине. "Я остаюсь дома, понимая, как и очень много украинцев, что мое место здесь, мы должны делать все ради Победы. Захур был вынужден быть вместе с дочками, покинув свой бизнес, но все ради детей", - рассказывает она.
На фото - украинская семья Камалии с мужем и детьми:
Камалия также поделилась тем, какой подарок решили себе выбрать их дочки.
"С началом их учебы в Лондоне появилась скромная просьба — единственный подарок, который они искренне желали, это отметить свое 10-летие в Киеве. Мы всем сердцем приняли их желание, осознавая, что среди бури, хаоса простое и интимное празднование в кругу самых дорогих друзей и семьи имеет неизмеримую ценность. И сейчас только так", - делится гордая мама настоящих украинок.
По словам Камалии, они с Захуром мечтают, чтобы их дочки выросли настоящими патриотками Украины.
Напомним, ранее Камалия, которая не так давно сообщила о том, что разводится со своим мужем, пакистанским миллионером Мухаммадом Захуром, поделилась странным фото. На нем певица показала, как боксирует со соим мужчиной.
Ранее артистка Камалия на своей странице в Instagram опубликовала совместный снимок, которым анонсировала свое с супругом присутствие на музыкальной премии YUNA Music Awards.
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