"Какая разница": Ольга Сумская рассказала об отношениях с родной сестрой

Ольга Сумская уже давно мечтала о примирении с сестрой.

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Ольга Сумская помирилась с сестрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская, Ольга Сумская

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Ольга Сумская рассказала детали примирения с Натальей Сумской

Актриса сожалеет о некоторых моментах

Украинская известная актриса Ольга Сумская поделилась, как она помирилась со своей старшей сестрой Натальей Сумской.

В интервью для проекта "Вкусно и душевно с Размиком" Ольга отметила, что все случилось после ее вещего сна.

"Мы наконец-то общаемся и все налаживается. Мне приснился сон, где-то несколько месяцев назад, что я иду по улице возле собора и вижу, что стоит священник и благословляет людей, люди причащаются. Я подхожу к нему и говорю: "Благословите меня, Отец, а кладу ему руку. Наташа. И священник держит эти две руки вместе", - рассказала Сумская.

Актриса не призналась, кто же сделала первый шаг на встречу, но рассказала, о чем жалеет.

"Кто сделал первый шаг – какая разница! Главное, что мы снова вместе. Мы не можем быть врозь и как-то далеко друг от друга. Единственное, о чем я сожалею, что мы не воплотили вместе проект вокальный "Сестры Сумские" и еще несколько театральных проектов. А все еще возможно, я открыта, я желаю, я буду очень я", - подметила Ольга.

Смотрите видео интервью Ольги Сумской:

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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