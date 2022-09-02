"Как же вы себя загубили": Волочкова шокировала снимками из своего детства и молодости

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая публично поддержала войну РФ против Украины, показала архивные фото своего детства и молодости.

На своей страничке в Instagram по случаю 1 сентября она решила показать поклонникам как она выглядела до пьянств и скандальных выходок.

На опубликованный фото юная Волочкова изображена в балетной пачке во времена учебы.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Анастасия Волочкова / скриншот

Вместо восхищений, поклонники засыпали балерину возмущенными комментариями.

"Эх, Настя, как же вы себя загубили","Лучше бы фото дочери показали", "Вот действительно! Фигура - не балетная! Гимнастка - да! Но не балет! Нет этой грации и тонкости! Как у Павловой, Плесецкой, Крысановой,Захаровой! Ну нет! И не будет! Это природа!", "Очень жаль, что все пошло прахом. Столько труда впустую", - писали под постом Анастасии.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова решила публично поддержать войну РФ против Украины. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотоотчет со своего визита в российскую госдуму.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: