Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Красота женщин семьи Мозговых не меркнет.

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Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит ее мама / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74

Кратко:

Виолетта Мозговая кардинально сменила прическу

Новый стиль омолодил женщину

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая не боится экспериментов с внешностью. И если музыкальный слух она унаследовала от своего легендарного отца, то вкус и смелость ей достались от мамы.

Виолетта Мозговая, вдова Николая Мозговая, недавно решилась на кардинальную смену имиджа - короткую стрижку и темные волосы она сменила на белые афрокосы ниже плеч. В таком виде ее засняла ее дочь Елена.

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Фото появилось на странице музыкального продюсера в Facebook. Виолетта Мозговая в кадре позировала со своей самой младшей внучкой Соломией.

"Мои красавицы", - подписала снимок Елена. В комментариях все приятно удивлены моложавости вдовы Николая Мозгового, и засыпают женщину комплиментами.

Елена Мозговая показала, как сейчас выглядит ее мама / facebook.com/mozgovaolena74

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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