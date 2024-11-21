Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Кратко:
- Виолетта Мозговая кардинально сменила прическу
- Новый стиль омолодил женщину
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая не боится экспериментов с внешностью. И если музыкальный слух она унаследовала от своего легендарного отца, то вкус и смелость ей достались от мамы.
Виолетта Мозговая, вдова Николая Мозговая, недавно решилась на кардинальную смену имиджа - короткую стрижку и темные волосы она сменила на белые афрокосы ниже плеч. В таком виде ее засняла ее дочь Елена.
Фото появилось на странице музыкального продюсера в Facebook. Виолетта Мозговая в кадре позировала со своей самой младшей внучкой Соломией.
"Мои красавицы", - подписала снимок Елена. В комментариях все приятно удивлены моложавости вдовы Николая Мозгового, и засыпают женщину комплиментами.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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