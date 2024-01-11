"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

Санта Димопулос отдыхала на Бали, пока ее сын принял решение поехать к своему отцу в Киев.

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Санта Димопулос прокомментировала решение сына / Коллаж Главред, фото Instagtram/santadimopulos/

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос, которая в начале декабря отправилась на Бали "искать себя", прокомментировала решение своего старшего сына Даниэля отправиться к отцу в Украину.

На своей странице в Instagram, Димопулос устроила сессию вопросов-ответов со своими подписчиками. Одна из подписчиц спросила у Димопулос, не боялась ли она отправлять своего сына в Украину, которую каждый день и ночь обстреливает террорист-Россия.

"А как я могла не отпустить? Он уже взрослый человек, которого я очень люблю, уважаю и к которому я прислушиваюсь. Он соскучился по Родине, Киеву, папе, бабушке, друзьям. Была ли я в восторге от этой идеи "О, нет! Но я чувствовала, что все будет хорошо, хоть иногда и были бессонные ночи, когда прилетало", - прокомментировала селебрити.

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Даниэль решился поехать в Киев / Скриншот Instagram/santadimopulos

Она также добавляет, что каникулы на Бали планировала отпуск вместе с сыном.

"Я очень хотела, чтобы он поехал с нами на Бали, но он решил иначе. Он счастлив, что наконец-то впервые с начала войны побывал дома", - добавила она.

Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

Напомним, ранее шоумен Андрей Джеджула снова заговорил относительно своей бывшей жены Юлии Леус и опеки над общей их дочерью Адель.

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