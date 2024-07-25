Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

Грустная история Аманды Байнс изобличает незвездную изнанку Голливуда.

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Аманда Байнс тогда и сейчас - как выглядит Аманда Байнс сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/amandaamandaamanda1986

В двухтысячных Аманда Байнс была одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Миловидная внешность, лучезарная улыбка и несколько удачных кинохитов ("За что тебя люблю", "Чего хочет девушка", "Любовь на острове", "Она - мужчина") сделали из девушки настоящую звезду.

Впрочем, Байнс стала грустным примером того, как Голливуд бывает жесток к детям-актерам, и способен перемолоть их в труху. Уже в конце двухтысячных Аманда стала употреблять наркотики алкоголь, потеряла востребованность, как актриса и стала появляться на экранах исключительно в связи со скандалами.

Бывшая актриса несколько раз лечилась от зависимостей, в 2014 ей поставили диагноз "биполярное расстройство". Она периодически "срывается" - возвращается к запрещенным веществам и отказывается принимать лекарства. Среди возможных причин ее проблем называют сексуальное насилие, которое она перенесла в 13 лет на одной из съемочных площадок.

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Однако в моменты просветления Аманда Байнс все же пытается жить обычной жизнью простого человека. В социальных сетях она публикует фото с прогулок с друзьями и собственные стихи.

На последних снимках, которые появились в ее блоге в Instagram, Байнс едва можно узнать - она сменила цвет волос, увеличила губы и сделала темные резко очерченные брови. Также на ее лице теперь красуется татуировка в форме сердечка.

Аманда Байнс тогда и сейчас - как выглядит Аманда Байнс сейчас / instagram.com/amandaamandaamanda1986

Кто такая Аманда Байнс? Аманда Байнс - бывшая актриса. Байнс начала свою карьеру в детстве, снимаясь в комедийны скетч-сериалах Nickelodeon. Известна своими актерскими работами в 1990-х и 2000-х годах: она получила премию Critics' Choice Award и шесть премий Kids' Choice Awards, а также другие награды. Оставила актерскую карьеру в июне 2010 года.

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