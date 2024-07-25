УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

Анна Подгорная
25 июля 2024, 01:30
5
Грустная история Аманды Байнс изобличает незвездную изнанку Голливуда.
Аманда Байнс
Аманда Байнс тогда и сейчас - как выглядит Аманда Байнс сейчас / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/amandaamandaamanda1986

В двухтысячных Аманда Байнс была одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Миловидная внешность, лучезарная улыбка и несколько удачных кинохитов ("За что тебя люблю", "Чего хочет девушка", "Любовь на острове", "Она - мужчина") сделали из девушки настоящую звезду.

Впрочем, Байнс стала грустным примером того, как Голливуд бывает жесток к детям-актерам, и способен перемолоть их в труху. Уже в конце двухтысячных Аманда стала употреблять наркотики алкоголь, потеряла востребованность, как актриса и стала появляться на экранах исключительно в связи со скандалами.

Бывшая актриса несколько раз лечилась от зависимостей, в 2014 ей поставили диагноз "биполярное расстройство". Она периодически "срывается" - возвращается к запрещенным веществам и отказывается принимать лекарства. Среди возможных причин ее проблем называют сексуальное насилие, которое она перенесла в 13 лет на одной из съемочных площадок.

видео дня

Однако в моменты просветления Аманда Байнс все же пытается жить обычной жизнью простого человека. В социальных сетях она публикует фото с прогулок с друзьями и собственные стихи.

На последних снимках, которые появились в ее блоге в Instagram, Байнс едва можно узнать - она сменила цвет волос, увеличила губы и сделала темные резко очерченные брови. Также на ее лице теперь красуется татуировка в форме сердечка.

Аманда Байнс
Аманда Байнс тогда и сейчас - как выглядит Аманда Байнс сейчас / instagram.com/amandaamandaamanda1986

Кто такая Аманда Байнс?

Аманда Байнс - бывшая актриса. Байнс начала свою карьеру в детстве, снимаясь в комедийны скетч-сериалах Nickelodeon. Известна своими актерскими работами в 1990-х и 2000-х годах: она получила премию Critics' Choice Award и шесть премий Kids' Choice Awards, а также другие награды. Оставила актерскую карьеру в июне 2010 года.

Голливуд - последние новости:

Ранее суд вынес окончательное решение по дело об убийстве Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Услышав его, обвиненный Алек Болдуин, который выстрелил в жертву, расплакался.

Также стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально пытаются продать свое поместье - они связались с риэлторами, чтобы поскорее избавиться от семейного гнездышка.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

01:55 Украина
РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:58 Война
Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:18 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день 16093

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача 6049

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС 5351

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность 3207

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность

Последние новости

01:56

Историческое событие - к Земле летит Апофис, который может уничтожить планету

01:55

Опубликовали видео: неонацистская группировка взяла ответственность за убийство ФарионФото

01:30

Как сейчас выглядит звезда молодежных комедий 2000-ых Аманда Байнс

00:58

РФ забрала все боевые корабли из Азовского моря - почему

00:53

Чего больше всего боятся голуби: забудут дорогу на ваш балкон

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 годуПутин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году
00:26

У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

00:24

На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

00:06

"Праймериз - это традиция": Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

24 июля, среда
23:35

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

Реклама
23:18

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:13

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в ХарьковеВидео

22:55

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

22:50

G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

22:48

Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

22:01

Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

21:50

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

21:47

Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

21:33

Жена "слуги" Андрея Жупанина, которая "спалила" мужа в Лондоне, хвастается люкс-брендами в соцсетях

21:27

Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

20:57

Муж Алсу обратился к новому адвокату и назвал "приоритеты" разводного процесса

Реклама
20:53

Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

20:48

Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

20:35

Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

20:13

ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в "Хортице" раскрыли реальную ситуацию в селе

19:54

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

19:52

Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

19:50

И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

19:43

Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способВидео

19:25

Штормовой ветер, град и грозы: какие регионы будут заливать дожди

19:14

Киев накрыл критически загрязненный воздух: может влиять на самочувствие

19:00

"Не царь плохой": что способно вывести россиян на протесты против Путинамнение

18:58

РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий

18:33

Углава призывает снять гриф гостайны с дела об утечке данных из НАБУ

18:11

Еще больше 155 мм снарядов: Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ

18:07

Церковный праздник 25 июля: что запрещено делать на Успение праведной Анны

18:05

Мужчины за границей снова смогут получить паспорта, но есть условие: все подробности

17:22

Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова

17:20

Что значит мощность 5 квт генератора: какие приборы можно подключитьВидео

17:13

Десерт, который вернет в детство: как приготовить домашнюю халву очень быстро и простоВидео

17:00

В 13 областях Украины ввели более жесткие ограничения света: новые графики отключений

Реклама
16:59

Отмена отключений света: энергетики рассказали об улучшении ситуации

16:54

Замучили до смерти: РФ возвращает тела украинских военных без органовФото

16:53

Словакия "разразилась" угрозами в сторону Украины из-за нефти РФ: "Очень рискуют"

16:51

Звезда "Беверли хиллз" рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти

16:26

"Надо срочно что-то делать": Шольц расставил точки над "и" в вопросе ударов по РФ

15:48

Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу

15:30

Почему в жару кондиционер не охлаждает: что нужно делать, чтобы его починитьВидео

15:28

Потери на складах под Воронежем впечатляющие: разведка Британии раскрыла детали

15:19

В Минцифры назвали категории граждан, которым ВЛК проходить не нужно

15:19

Железный генерал с душой романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять