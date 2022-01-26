УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Как сейчас выглядит Пуговка из сериала Папины дочки - 20-летняя Екатерина Старшова

26 января 2022, 19:04

Жизнь девушки кардинально изменилась с окончанием сериала.

Екатерина Старшова сыграла Пуговку в Папиных дочках / Коллаж - imdb.com / instagram.com/toosad_katerinas

Сериал Папины дочки выходил с 2007 по 2013 год. За 20 сезонов телезрители успели прикипеть сердцем к разношерстной, трогательной и комичной семье Васнецовых.

Долгое время самым маленьким членом этой неугомонной семейки была Полина Васнецова, которую называли Пуговкой. Несмотря на то, что она была младше своих сестер, она нередко представлялась главным и единственным голосом разума всей семьи. На этом и на истинно детской непосредственности Пуговки строилось множество шуток сериала.

Роль Пуговки сыграла Екатерина Старшова - в прошлом актриса, сейчас студентка медицинского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Старшова начала сниматься в сериале, когда ей было 6 лет, а закончила уже подростковом возрасте. Кроме этого у нее было еще две роли в кино (Русалка и Черная молния) а также множество ролей в рекламе. Но, с окончанием Папиных дочек, закончилась и актерская карьера Екатерины.

Это было осознанным решением девушки. Сейчас "Пуговке" уже 20 лет, она посвящает жизнь обучению на фармацевта, а также фигурному катанию, которым занималась профессионально. Из пухлощекой малышки Старшова превратилась в стройную молодую женщину.

Реклама
Как выглядит Пуговка Екатерина Старшова сейчас / instagram.com/toosad_katerinas

Екатерина Старшова "ушла в тень" - она не частый гость в социальных сетях, и мало рассказывает о себе. Однако не отказывается от участия в различных шоу (вроде Танцев со звездами и Кто хочет стать миллионером?) и прочих проектов, связанных с ее актерским прошлым.

Читайте такжеКак сейчас выглядит и чем занимается единственный сын Анастасии Заворотнюк - 21-летний Майкл Стрюков

Ранее Настя Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыха.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес папины дочки новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Как сейчас выглядит Пуговка из сериала Папины дочки - 20-летняя Екатерина Старшова». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграКитайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку ЗодиакаОтелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятСамые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнят Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииПрогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давлении Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеСбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в феврале
19:40

Maruv заподозрили в беременности

19:37

США передали России письменные ответы на "гарантии безопасности" - СМИВидео

19:30

Предупреждение властям: почему Британия заговорила о планах Кремлямнение

19:07

Гороскоп на завтра, 27 января 2022: Овнам – ложь, Весам – разочарование, Близнецам – правило бумерангаВидео

19:05

Агрессия России: Чехия передаст Украине 4 тысячи артснарядов

Реклама
19:04

Как сейчас выглядит Пуговка из сериала Папины дочки - 20-летняя Екатерина Старшова

19:00

В 7 раз дороже, чем прошлом году: цены на капусту в Украине достигли рекордной отметкиВидео

18:29

Как остановить рвоту и тошноту в домашних условиях: что нужно сделать в первую очередь

18:23

Путин может использовать войска возле Украины в середине февраля - ГосдепВидео

18:20

"Не имеете права решать": США озвучили темы-табу в переговорах с Россией

18:18

"Молотком он и убил мою маму": с украинской заробитчанкой в Польше расправился серийный убийцаВидео

18:07

Сбудутся все мечты и даже больше: кому из знаков Зодиака невероятно повезет уже в февралеВидео

17:58

Неделю носила мертвый плод из-за отказа в аборте: в Польше умерла беременная двойней женщинаВидео

17:34

Жена Гордона удивила увеличившимся бюстом: "Подарит Дмитрию еще одного очаровательного ребенка"

17:29

Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерологияВидео

17:23

Виталий Портников. Кремль хочет вооружить ДонбассВидеоблоги

17:23

В Украину идет опасная погода с мощным снегопадом и морозомВидео

17:00

Приметы на 28 января: что нельзя делать в Павлов день и как не попасть в бедуВидео

16:45

Новые варианты для Путина и "ответные меры" Москвы: Лавров разразился угрозой в адрес ЗападаВидео

16:34

Парламент увеличил минимальный размер алиментовВидео

Реклама
16:32

В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойФотоВидео

16:30

Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецептВидео

16:20

Спада цен на продукты пока ждать не стоит - причинаВидео

16:19

Курс доллара в Украине вырос до максимума за четыре годаВидео

16:15

Комаровский расказал, что можно и нельзя делать при пищевом отравлении

16:00

Как связаны белки в крови и старение организма - ответ ученых

15:37

Гороскоп на февраль 2022 года для Близнецов: флирт, романтика и большая прибыльВидео

15:36

"Ковидная" тысяча Зеленского: украинцы за два дня купили лекарств на рекордную суммуВидео

15:20

Пластический хирург рассказал, какие операции самые популярные среди украинок

15:17

Леся Никитюк примерила сексуальное нижнее белье на камеру

15:10

С какого возраста и до скольки лет можно делать пластическую операцию: хирург объяснил все нюансы

15:05

Россия не способна на полномасштабное вторжение в Украину: Кулеба объяснил причинуВидео

14:17

В Париже проходит нормандская встреча: все подробностиВидео

14:04

Горячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру

13:38

Стоматологи Назарій та Оксана Михайлюки провели навчальні курси в Лас-Вегасі

13:27

Молодого сумчанина, который пропал по дороге в Киев, нашли мертвым

13:26

Верховная Рада пошла на уступки ФОПам: в Украине отложат штрафы за отсутствие кассовых аппаратовВидео

13:20

Украинские школы отправляют на дистанционку: в Минздраве дали рекомендации и назвали срокиВидео

13:11

"Большая стройка" готовит железную дорогу к запуску скоростных поездов между Черкассами и Киевом

13:10

Поплавский рассказал, зачем ему соцсети

Реклама
13:00

Самые вкусные рубленые котлеты: готовить всего 10 минутВидео

12:48

В Мелитополе 5-классница сломала позвоночник во дворе школы: ей прописали мазь и вызвали такси

12:41

Умерла звезда фильма Анжелика - маркиза ангелов Этшика Шуро

12:26

"Сейчас линия обороны Европы - тут": юные активисты из украинского Нью-Йорка обратились к ЗападуВидео

12:26

Разговор Путина с главарями "ЛДНР" и ситуация у границ Украины: в Кремле рассказали о планах МосквыВидео

12:13

В Черновицкой области таинственно умирают молодые пограничники: родители не верят в версии следствия

11:42

Самая сексуальная бабушка в мире показала необъятную грудь в тесном купальнике

11:06

У украинцев могут отобрать пенсию: кому стоит бояться проверокВидео

11:05

Сон, как у младенца: как нужно спать, чтобы выспаться - 7 простых советов

11:00

Друг познается в беде: кто и как поддерживает Украину на фоне угрозы большой войны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять