Как сейчас выглядит Пуговка из сериала Папины дочки - 20-летняя Екатерина Старшова

Екатерина Старшова сыграла Пуговку в Папиных дочках / Коллаж - imdb.com / instagram.com/toosad_katerinas

Сериал Папины дочки выходил с 2007 по 2013 год. За 20 сезонов телезрители успели прикипеть сердцем к разношерстной, трогательной и комичной семье Васнецовых.

Долгое время самым маленьким членом этой неугомонной семейки была Полина Васнецова, которую называли Пуговкой. Несмотря на то, что она была младше своих сестер, она нередко представлялась главным и единственным голосом разума всей семьи. На этом и на истинно детской непосредственности Пуговки строилось множество шуток сериала.

Роль Пуговки сыграла Екатерина Старшова - в прошлом актриса, сейчас студентка медицинского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Старшова начала сниматься в сериале, когда ей было 6 лет, а закончила уже подростковом возрасте. Кроме этого у нее было еще две роли в кино (Русалка и Черная молния) а также множество ролей в рекламе. Но, с окончанием Папиных дочек, закончилась и актерская карьера Екатерины.

Это было осознанным решением девушки. Сейчас "Пуговке" уже 20 лет, она посвящает жизнь обучению на фармацевта, а также фигурному катанию, которым занималась профессионально. Из пухлощекой малышки Старшова превратилась в стройную молодую женщину.

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Как выглядит Пуговка Екатерина Старшова сейчас / instagram.com/toosad_katerinas

Екатерина Старшова "ушла в тень" - она не частый гость в социальных сетях, и мало рассказывает о себе. Однако не отказывается от участия в различных шоу (вроде Танцев со звездами и Кто хочет стать миллионером?) и прочих проектов, связанных с ее актерским прошлым.

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