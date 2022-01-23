Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыха

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских с мужем Потапом провела отпуск в солнечной Мексике.

Каменских поделилась в соцсетях несколькими фото в мини-юбке, на котором видно ее округленный живот.

Артистка выбрала кожаную короткую юбку, которая плотно облегает бедра певицы. В таком наряде видно, что артистка поправилась. Ее подписчики в комментариях также акцентировали на этом внимание.

"Почему отпуска всегда так мало или кто-то со мной не согласен?", - подписала снимок звезда.

Настя Каменских дополнила кожаный наряд сапогами из змеиной чешуи, укладкой с эффектом мокрых волос и ярким макияжем со стрелками.

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"Персик", "Наряд вообще не соответствует фигуре!", "Прям на размерчик побольше надо было брать костюмчик, и свободнее был, и стройнил бы", "Вижу округленный животик)))", "Юбочка что-то портит фигуру", - написали в комментариях под фото певицы.

Ранее писали, как Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом.

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