Каменских в мини-юбке показала, как поправилась за время отдыха

Артистка показала пышные формы после отдыха.
Певица Настя Каменских с мужем Потапом провела отпуск в солнечной Мексике.
Каменских поделилась в соцсетях несколькими фото в мини-юбке, на котором видно ее округленный живот.
Артистка выбрала кожаную короткую юбку, которая плотно облегает бедра певицы. В таком наряде видно, что артистка поправилась. Ее подписчики в комментариях также акцентировали на этом внимание.
"Почему отпуска всегда так мало или кто-то со мной не согласен?", - подписала снимок звезда.
Настя Каменских дополнила кожаный наряд сапогами из змеиной чешуи, укладкой с эффектом мокрых волос и ярким макияжем со стрелками.
"Персик", "Наряд вообще не соответствует фигуре!", "Прям на размерчик побольше надо было брать костюмчик, и свободнее был, и стройнил бы", "Вижу округленный животик)))", "Юбочка что-то портит фигуру", - написали в комментариях под фото певицы.
Ранее писали, как Настя Каменских в прозрачном платье и красных чулках очаровала фанатов дерзким образом.
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