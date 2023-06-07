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Как сейчас выглядит любимая наложница фараона Анк-су-Намун из фильмов "Мумия"

Анна Подгорная
7 июня 2023, 15:07 обновлено 7 июня, 15:07
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Любовь сильнее смерти - сюжетная линия любви Анк-су-Намун (Патрисия Веласкес) и Мумии заставляла зрителей проникнуться симпатией к "плохишам".
Патрисия Веласкес
Патрисия Веласкес в фильмах "Мумия" сыграла наложницу фараона Анк-су-намун / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Что если все истории про сокровища гробниц фараонов и проклятия мумий - чистая правда? Авантюристу Рику О’Коннеллу удалось на собственной шкуре ощутить гнев Древнего Египта.

Впрочем, у него весьма приятная компания - робкая библиотекарь-египтолог по имени Иви, которая также является реинкарнацией дочери египетского фараона Сети I. Их приключение превращается в совершенную фантастику, когда им приходится противостоять восставшим из потустороннего мира любовникам - первосвященнику Имхотепу и любимой наложнице фараона по имени Анк-су-намун.

Такой закрученный, но чертовски увлекательный сюжет в 1999 году представил зрителям режиссер Стивен Соммерс в фильме "Мумия". Картина оказалась настолько успешной, что кассовые сборы превысили бюджет ленты более чем в пять раз. Не удивительно, что всего два года спустя приключенческий боевик получил продолжение - в 2001 вышла картина "Мумия возвращается".

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Наравне с главными героями, особой любовью зрители прониклись к злодеям из "Мумии" - история запретной любви между обаятельным "мумией" Имхотепом и Анк-су-намун, длинною в тысячи лет, пришлась всем по вкусу.

К тому же Патрисия Веласкес, начинающая венесуэльская киноактриса, была очень красива. Ее персонаж объединял в себе физическую привлекательность, острый ум, хитрость, бесподобные костюмы и боевые искусства. Драка с Иви (Рэйчел Вайс) на парных саи до сих пор вызывает у зрителей вздохи восхищения.

Патрисия Веласкес
Патрисия Веласкес в роли Анк-су-намун / imdb.com

В 1999 году, когда вышла первая "Мумия" Веласкес было 28 лет: она только начала свою актерскую карьеру, и ее роли можно было пересчитать по пальцам одной руки. До этого актриса занималась модельным бизнесом - с 17 лет она блистала на главных мировых подиумах наравне с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелиста и пр., дважды входила в списки "самых сексуальных женщин в мире", снималась в клипах.

В 1995 году Патрисия решила обучаться актерскому мастерству, а уже в 1997-ом объявила о завершении карьеры модели. С тех пор она ни разу не пожалела о своем выборе. После оглушительного успеха "Мумий" Веласкес снялась в более чем 20 фильмах и сериалах ("Охотники за разумом", "Проклятие плачущей", "Злое" и пр.).

Сейчас Патрисии Веласкес 52 года. Она воспитывает дочь, занимается благотворительностью (является амбассадором ЮНЕСКО по правам коренных народов), снимается в кино и для модных журналов в свое удовольствие. В 2015 году выпустила мемуары, через которые совершила каминг-аут, как лесбиянка.

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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