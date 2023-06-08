Как сейчас выглядит красавица-полицейская Петра из фильмов "Такси"

Муза именитых кутюрье Эмма Виклунд идеально вписалась в роль прекрасной Петры в бессоновском "Такси".

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Эмма Виклунд в роли Петры в кинофраншизе "Такси" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 1999 году на мировые экраны вышел первый фильм одной из самых успешных кинофраншиз Франции от Люка Бессона "Такси". История рассказывает про приключения водителя такси Даниэля и его друга, полицейского Эмильена. Вместе они помогают марсельским стражам порядка ловить изобретательных преступников.

В этом непростом деле им помогала очаровательная Петра - яркая, длинноногая и голубоглазая блондинка, которая была сперва коллегой Эмильена, а затем его супругой.

И хоть Петра - персонаж второго плана, зрителям она запомнилась даже больше, чем, например, невеста Даниэля Лили (в исполнении Марион Котийяр).

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Петру Кутан-Корбадек в четырех фильмах из франшизы "Такси" сыграла шведская модель и актриса Эмма Виклунд. Свою карьеру она начинала в качестве модели (хотя в детстве мечтала стать балериной, куда ее не взяли из-за слишком большого роста). Она блистала на мировых подиумах наравне с Линдой Евангелистой и Тайрой Бенкс для известных модных домов Versace , Dior, Thierry Mugler, Christian Lacroix и Lanvin. Также снималась для клипа Джорджа Майкла на песню "Too Funky".

Эмма Виклунд в роли Петры в кинофраншизе "Такси" / imdb.com

Параллельно с модельной карьерой Виклунд пробовала свои силы в кино. Ее дебют состоялся в 1992 году. Она играла в основном эпизодические роли моделей, пока в 1999 году Бессон не разглядел в ней ту самую Петру - уравновешенную, уверенную в себе, сильную и прекрасную. Эта роль принесла Эмме мировую известность.

Впрочем, после "Такси" у нее было лишь несколько незначительных киноработ. Тем не менее в родной Швеции она является весомой медиафигурой - несколько лет она вела собственное шоу и до сих пор пользуется влиянием в мире моды. Сейчас "Петре" Виклунд 54 года. Она счастлива в браке с журналистом Хансом Виклундом, вместе они воспитывают двоих детей. Она также является создателем бренда косметики Emma S.

Как Эмма Виклунд выглядит сейчас / instagram.com/emmaofstockholm

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