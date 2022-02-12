Как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон

Платон - единственный сын Жанны Фриске / Коллаж - instagram.com/jannafriske_official / instagram.com/dmitryshepelev

7 апреля 2013 года в одной из клиник Майами родился единственный сын Жанны Фриске - Платон.

Вскоре после его появления на свет артистка начала жаловаться на сильные головные боли. Ей был поставлен неутешительный диагноз - глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга.

После продолжительной борьбы с болезнью Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года.

Опекунство над мальчиком взял на себя отец Платона - фактический муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев. Сейчас он состоит в браке с Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают Платона, дочь Тулуповой от первого брака Ладу и совместного сына Тихона.

Платону сейчас 8 лет. Мальчик отлично ладит с братом и сестрой, увлекается игрой на гитаре и мечтает стать рок-музыкантом.

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Дмитрий Шепелев и его сын от Жанны Фриске Платон / instagram.com/dmitryshepelev

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