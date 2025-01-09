Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Украинская танцовщица и когда-то любимица публики Денисова теперь развлекает россиян переделанным лицом.

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Татьяна Денисова сильно изменилась / Коллаж Главред, фото Instagram/tatyanadenysova

Коротко:

Где сейчас Татьяна Денисова

Что она с собой сделала

Хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова, которая предала свою страну и отправилась зарабатывать кровавые рубли в террористической России и мечтала об оккупации Украины Россией, изменилась до неузнаваемости.

Предательница стала совершенно не похожей на себя, но продолжает работать на российском ТВ и вести там программы.

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Татьяна Денисова изменилась до неузнаваемости / Фото Instagram/tatyanadenysova

Своих подписчиков из террористической России, Денисова называет "дорогие мои".

А вот по словам ее бывшего мужа Александра Кривошапко, Денисова называла их "наркоманами и проститутками". Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества". "Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно", – посмеялся тогда певец.

Кривошапко и Денисова познакомились на шоу / Фото Википедия

О Денисовой долго не было слышно, но буквально перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, ее анонсировал в качестве члена жури телеканал СТБ в перезапуске танцевального шоу "Танцы. World of Dance".

Позже канал исключил появление Денисовой, которая отказалась от публичного осуждения российского террора в отношении Украины.

Тогда телеканал СТБ в Instagram написал, что согласовал с правообладателями новый формат шоу, исключающий участие коллаборантов в проекте.

Коллаборантка Татьяна Денисова / Фото СТБ

Все эпизоды с предательницей были вырезаны.

Кроме того, Денисова еще с 2014 года "выжидала, когда в Украину придет правящий режим РФ". Она не хотела уезжать из Киева, насиженного места. Ее якобы все устраивало и начинать жизнь с чистого листа ей было не выгодно.

Татьяна Денисова теперь в своей среде / Фото Instagram/tatyanadenysova

Вряд ли коллаборантка когда-нибудь сможет вернутся в Украину.

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Напомним, ранее ведущий Бедняков предположил, что Регина Тодоренко поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине. Так или иначе, громкая или молчаливая, позиция Регины Тодоренко, по признанию Андрея Беднякова, вызывает у него рвотные позывы.

Ранее Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России. Так, Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества".

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Кто такая Татьяна Денисова Татьяна Денисова - российская танцовщица и хореограф, один из членов жюри украинского танцевального талант-шоу "Танцуют все". Она многие годы работала и жила в Украине, была дважды замужем. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Денисова сбежала в Россию, ни слова ни сказала о вторжении оккупантов и теперь судит российское танцевальное шоу.

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