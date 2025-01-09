Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Алена Кюпели
9 января 2025, 11:37
346
Украинская танцовщица и когда-то любимица публики Денисова теперь развлекает россиян переделанным лицом.
Татьяна Денисова сильно изменилась
Татьяна Денисова сильно изменилась / Коллаж Главред, фото Instagram/tatyanadenysova

Коротко:

  • Где сейчас Татьяна Денисова
  • Что она с собой сделала

Хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова, которая предала свою страну и отправилась зарабатывать кровавые рубли в террористической России и мечтала об оккупации Украины Россией, изменилась до неузнаваемости.

Предательница стала совершенно не похожей на себя, но продолжает работать на российском ТВ и вести там программы.

видео дня
Татьяна Денисова изменилась до неузнаваемости
Татьяна Денисова изменилась до неузнаваемости / Фото Instagram/tatyanadenysova

Своих подписчиков из террористической России, Денисова называет "дорогие мои".

А вот по словам ее бывшего мужа Александра Кривошапко, Денисова называла их "наркоманами и проститутками". Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества". "Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно", – посмеялся тогда певец.

Кривошапко и Денисова познакомились на шоу
Кривошапко и Денисова познакомились на шоу / Фото Википедия

О Денисовой долго не было слышно, но буквально перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, ее анонсировал в качестве члена жури телеканал СТБ в перезапуске танцевального шоу "Танцы. World of Dance".

Позже канал исключил появление Денисовой, которая отказалась от публичного осуждения российского террора в отношении Украины.

Тогда телеканал СТБ в Instagram написал, что согласовал с правообладателями новый формат шоу, исключающий участие коллаборантов в проекте.

Коллаборантка Татьяна Денисова
Коллаборантка Татьяна Денисова / Фото СТБ

Все эпизоды с предательницей были вырезаны.

Кроме того, Денисова еще с 2014 года "выжидала, когда в Украину придет правящий режим РФ". Она не хотела уезжать из Киева, насиженного места. Ее якобы все устраивало и начинать жизнь с чистого листа ей было не выгодно.

Татьяна Денисова теперь в своей среде
Татьяна Денисова теперь в своей среде / Фото Instagram/tatyanadenysova

Вряд ли коллаборантка когда-нибудь сможет вернутся в Украину.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее ведущий Бедняков предположил, что Регина Тодоренко поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине. Так или иначе, громкая или молчаливая, позиция Регины Тодоренко, по признанию Андрея Беднякова, вызывает у него рвотные позывы.

Ранее Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России. Так, Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества".

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Татьяна Денисова

Татьяна Денисова - российская танцовщица и хореограф, один из членов жюри украинского танцевального талант-шоу "Танцуют все". Она многие годы работала и жила в Украине, была дважды замужем.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Денисова сбежала в Россию, ни слова ни сказала о вторжении оккупантов и теперь судит российское танцевальное шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мощный удар ГУР: на юге взорвана укрепленная пушечная позиция россиян

Мощный удар ГУР: на юге взорвана укрепленная пушечная позиция россиян

12:18Украина
Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: будет ли мобилизация женщин

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: будет ли мобилизация женщин

12:10Украина
Завершение войны откладывается, Трамп заставит Киев и Москву договориться - Куса

Завершение войны откладывается, Трамп заставит Киев и Москву договориться - Куса

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в Дубае

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Нужен всего 1 лаваш: самая вкусная закуска - рецепт

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только гений найдет ответ за 25 секунд

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сорвут джекпот удачи в первые шесть месяцев 2025: названы ТОП-3 знаков зодиака

Сорвут джекпот удачи в первые шесть месяцев 2025: названы ТОП-3 знаков зодиака

Последние новости

13:13

Угроза быстрого продвижения РФ на Днепропетровщине: появился тревожный прогноз

12:53

Как отбелить белые носки: гениально простой способ

12:34

Планируют ли повышать тариф на свет для украинцев: ответ Минэнерго

12:28

ВСУ "положили" роту солдат на Курщине: техника РФ на миллионы долларов в огне

12:26

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - несчастный случай, Петухам - страх

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
12:18

Мощный удар ГУР: на юге взорвана укрепленная пушечная позиция россиянВидео

12:10

Рада приняла законопроект о базовой военной подготовке: будет ли мобилизация женщин

12:00

Завершение войны откладывается, Трамп заставит Киев и Москву договориться - Куса

11:54

Риск для трех городов: куда двинутся оккупанты в случае захвата ПокровскаВидео

Реклама
11:44

Как спасти драцену в домашних условиях: действенные советы

11:38

Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на ДнепропетровщинуВидео

11:37

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

11:34

Цена на некоторые продукты резко "подскочит": украинцам сказали, что подорожает

11:21

Конец войны до 30 апреля: удастся ли Трампу такой сценарий - эксперт

11:03

Почему именно красный, жёлтый и зелёный: что означают три цвета светофора

10:53

"Разрывает сердце": голливудские звезды показали свои дома после пожаров

10:51

В Украину пришла весна в январе: как долго продлится потепление

10:51

Часть забронированных украинцев могут мобилизовать после 28 февраля: детали

10:18

Поставки газа РФ в Словакию: Фицо похвастался договоренностью с Путиным

10:11

"У РФ нет всех преимуществ в Украине, как кажется": Остин сделал громкое заявление

Реклама
10:05

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Почему не работают санкции против российской нефтимнение

09:39

Новый опасный плацдарм: оккупантам дали "фас" перейти Оскол - есть ли шансы

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 января (обновляется)

09:33

5 знаков зодиака, известных своей честностью

09:32

Покровск без света, воды и газа, обстрелы усилились: что происходит в городе

09:22

Большинство ошибается: как правильно заворачивать картофель в фольгу для запекания

08:36

400 оккупантов полегло в одном бою: армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине

08:26

"Пришлось возвращаться в Украину": жену Решетника с детьми не пустили в Польшу

08:20

Не умею рыдать: Симоньян вспомнила Бога и призывает молиться за умирающего мужа

07:55

Армия РФ продвинулась возле 9 населенных пунктов на Донбассе - DeepState

07:10

Запутанная загадка для гениев: где 3 различия между изображениями девушек

06:59

У Байдена не успеют потратить "несколько миллиардов" долларов на помощь Украине

06:10

Украинцев огорошили заявлением о поражении в войнемнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 4 секунды найти панду

05:35

Гороскоп на завтра 10 января: Весам - удивительный сюрприз, Львам - прибыль

04:30

Трамп может нарваться на ответку: прогноз торговой войны США с Канадой и ЕС

04:07

Лучшие дни для рекордного урожая: когда сеять помидоры на рассаду в январеВидео

03:31

Как избавиться от пятен и налета на зеркале: лайфхак с зубной пастой

02:30

Зимних шин недостаточно: как безопасно ездить в гололед - важные советы

Реклама
02:15

Оккупанты готовятся штурмовать важный населенный пункт: СМИ узнали детали

02:00

Тратиться на химчистку не придется: как легко почистить мех дома

01:41

Известная ведущая жестко ответила, почему "мир не любит" Меган Маркл

01:30

38-летний "Эдвард Каллен" женился на матери своей единственной дочери - СМИ

01:19

В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

01:12

Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

00:21

Словакия отправляет делегацию в Москву: посольство Украины резко отреагировало

08 января, среда
23:51

Вирастюк окончательно развелся со второй женой и высказался про третий брак

23:29

Муж пропагандистки Симоньян пережил клиническую смерть и находится в коме

23:16

Жена-беглянка Игоря Николаева попыталась спрять свой живот на пляже в ДубаеВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять