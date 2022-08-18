Украинский телеканал вырезал все эпизоды с танцевального шоу, где была судья Денисова, которая не поддержала Украину

Телеканал СТБ не будет работать с коллаборантами

Телеканал СТБ, который перед военным нападением России на Украину собирался запустить новый сезон танцевального шоу "Танцы. World of Dance", исключил появление одной из судей проекта - Татьяна Денисовой, которая отказалась от публичного осуждения российского террора в отношении Украины.

Как сказано на странице СТБ в Instagram, канал согласовал с правообладателями новый формат шоу, исключающий участие коллаборантов в проекте.

Татьяна Денисова. Фото bnmusic.ru

"Этой осенью СТБ, продолжая миссию по эмоциональной поддержке аудитории и показу украинских талантов, а также отвечая на запрос украинцев, возвращает в эфир легендарные проекты и любимые сериалы. Среди прочего, СТБ готовит к показу и премьеру шоу "Танцы. World of Dance". Вещатель согласовал с правообладателем формата World of Dance обновленную версию шоу без жюри из-за судьи, которая продолжила сотрудничество со страной-врагом", - сообщает телеканал.

Одна из судей проекта, гражданка Украины Татьяна Денисова, отказалась от публичного осуждения российского террора и заявлений в поддержку Украины. В связи с этим телеканалом СТБ еще весной было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество с Денисовой и исключить ее проявления в танцевальной премьере осени. Чтобы реализовать принятое решение, канал перемонтировал отснятые к 24 февраля эпизоды, вырезав все фрагменты с участием жюри.

Ранее СТБ и медиагруппа Starlight Media уже приняли решение о запрете участия граждан России в будущих проектах и ​​сериалах. "Сейчас мы видим необходимый также категорический отказ от сотрудничества с гражданами Украины, продолжающих сотрудничество со страной-агрессорой", - сообщили на канале.

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