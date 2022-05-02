Как рожала Кабаева от Путина: швейцарское издание узнало подробности

Оба раза роды принимала гинеколог, работающая в элитной клинике Сант Анна в кантоне Тичино

Российская гимнастка Алина Кабаева в 2015 и 2019 родила двух сыновей от президента россии владимира путина. Об этом пишет швейцарская газета SonntagsZeitung со ссылкой на знакомого врача, принимавшего роды, которую цитирует издание The Insider.

Первый ребенок, по данным газеты, родился в Лугано в Тичино. Путин при родах не присутствовал. Второй сын по "решению президента" родился уже в Москве, говорит источник SonntagsZeitung. Первые роды прошли в Швейцарии, так как "нужно было все держать в тайне".

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Оба раза роды принимала гинеколог, работающая в элитной клинике Сант Анна в кантоне Тичино. Она родилась в России, но более 30 лет назад эмигрировала в Швейцарию. По данным источника газеты, она была знакома с Путиным с юношеских лет в Санкт-Петербурге и продолжает поддерживать доверительные отношения. Ради вторых родов Кабаевой она приехала в Москву.

Во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано. Она жила либо на вилле доктора в элитной коммуне Коллина д'Оро в пригороде Лугано, либо в отеле Principe Leopoldo. Собеседник SonntagsZeitung описывает Кабаеву как "очень приятную женщину, настоящую спортсменку, очень прямолинейную". Она пришла на прием с матерью и сестрой, но без телохранителей.

Помимо предполагаемых сыновей, о которых пишет SonntagsZeitung, у Путина есть как минимум две дочери, родившиеся в законном браке. Как выяснил "Проект", есть и третья — родившаяся от акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих, бывшей любовницы Путина. Он познакомился с Кривоногих еще до того, как стал президентом. По данным проекта, в 2003 году она родила от него дочь, которая внешне очень сильно похожа на отца.

Напомним, ранее известный российский журналист издания Проект Михаил Рубан рассказал подробности романа президента Владимира Путина со Светланой Кривоногих.