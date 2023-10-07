"Как на лесоповале": Волочкову высмеяли за ее репетиции перед большим шоу

Российская балерина Волочкова снова стала посмешищем.

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Анастасия Волочкова готовится к сольному шоу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Российскую балерину Анастасию Волочкову снова обсуждают и высмеивают в сети.

На этот раз, балерину критикуют за подготовку к ее сольному шоу, которое она усердно анонсирует во всех социальных сетях. В частности, балерина поделилась фрагментом своей репетиции, где показала, как она готовится к шоу.

На видео балерина выглядит не гибкой и не пластичной, тяжелой и неповоротливой. Она едва ли гнется и видно, с каким трудом ее партнеру приходится поднимать ее.

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"Завершение наших репетиций с любимым партнером, всегда на позитиве Подготовка к новому шоу одержимость в полном разгаре", - написала она на своей странице в Instagram.

На видео - уставшие танцы Волочковой:

Пользователи отреагировали на это видео соответствующе. "Партнёр, как на лесоповале...подняли, понесли...ну не хочется это слово произносить...жаль Балерину всея Руси", "Не похоже на танец, больше смахивает на гимнастические упражнения, бедный партнер всю работу делает он", "Печальное зрелище", - пишут они.

Волочкову разнесли в сети за ее танцы/Скриншот Instagram/volochkova_art

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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