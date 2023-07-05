"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

Балерина Волочкова радуется, что теперь и у ее дочери есть "штаны", за которыми она сама гоняется долгое время.

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Волочкова звонила в лицей и угрожала всем / Коллаж Главред, Фото Экспресс газета

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими пьяными выходами в свет и шпагатами, поделилась радостной новостью, которая актуальна и для нее самой.

В частности, балерина, которая находится в бесконечном поиске сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь уже живет с мужчиной. Они приезжали к балерине и ночевали во взрослой спальне, радуется она.

"Ариадна живет с молодым человеком, его зовут Евгений. Они, кстати, недавно были у меня в гостях и жили во взрослой спальне уже. Хотя у Ариши самая большая спальня в доме, но она детская, а она предпочла остановиться во взрослой", - гордо поделилась балерина.

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Известно, что дочь Волочковой Ариадна в этом году окончила лицей при Высшей школе экономики. Ей всего лишь 17 лет.

На фото - взрослая дочь балерины:

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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