"Как чувствуем, так и делаем": Коляденко заговорил про свадьбу

Читайте больше:
- Чем занимается жена Филиппа Коляденко
- Кто познакомил пару
- Какой была свадьба музыканта
Осенью 2024 года Филипп Коляденко, музыкант, участник группы Kadnay, основатель творческого союза Phil it, сын хореографов Елены Коляденко и Димы Коляденко, впервые рассказал что женат. Более того - в официальном браке он состоит уже более трех лет.
Личность своей избранницы артист предпочитает скрывать, а свой союз с ней называет "сильнейшей любовью и родством". В недавнем интервью для проекта "Смачно та Душевно" Коляденко рассказал, кто познакомил его с будущей женой, и какой была их свадьба.
Так решающую роль в судьбе Филиппа сыграл Дмитрий Монатик. Жена Коляденко из Узбекистана, и в Киеве работает парикмахером на различных звездных проектах. Музыкант отмечает - до знакомства наверняка не раз пересекался с возлюбленной, но личная встреча состоялась именно благодаря Монатику.
"Жена из Узбекистана. Мы познакомились благодаря Монатику. Она тоже работает на разных проектах, она парикмахер, с разными звездами работает. Мы работали на разных проектах, но никогда не встречались, но благодаря Монатику встретились", - рассказал Филипп Коляденко.
Что же касается свадьбы, то она была скромной, и прошла в очень узком кругу близких - долгое время лишь они знали о семейном счастье музыканта. "Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС крошечным кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем", - поделился артист.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после пяти лет сольной карьеры Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене. Завгородний стал звездным гостем на ее концерте, и вышел с необычным пожеланием.
Также украинская певица Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей. Пара была вместе 20 лет. Сейчас у Ярославы Притулы новый мужчина, и она готовится впервые стать матерью.
Читайте также:
- Любовь витает в воздухе: подруга "засветила" страстный поцелуй Кацуриной и Дантеса
- "Где грань?": Маричка Падалко назвала трех звезд, которых не позовет на интервью
- Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери
Кто такие Kadnay?
Kadnay - украинская инди-поп группа, основанная в 2012 году Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко. Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение 2017 и финалисты отбора 2018 года. Двукратные лауреаты премии Золотая Жар-птица 2018, 2019 в номинации Инди, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред