"Как чувствуем, так и делаем": Коляденко заговорил про свадьбу

Филипп Коляденко раскрыл первые подробности про семейную жизнь с загадочной избранницей.

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Филипп Коляденко женился - музыкант рассказал про знакомство с женой и свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

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Какой была свадьба музыканта

Осенью 2024 года Филипп Коляденко, музыкант, участник группы Kadnay, основатель творческого союза Phil it, сын хореографов Елены Коляденко и Димы Коляденко, впервые рассказал что женат. Более того - в официальном браке он состоит уже более трех лет.

Личность своей избранницы артист предпочитает скрывать, а свой союз с ней называет "сильнейшей любовью и родством". В недавнем интервью для проекта "Смачно та Душевно" Коляденко рассказал, кто познакомил его с будущей женой, и какой была их свадьба.

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Так решающую роль в судьбе Филиппа сыграл Дмитрий Монатик. Жена Коляденко из Узбекистана, и в Киеве работает парикмахером на различных звездных проектах. Музыкант отмечает - до знакомства наверняка не раз пересекался с возлюбленной, но личная встреча состоялась именно благодаря Монатику.

"Жена из Узбекистана. Мы познакомились благодаря Монатику. Она тоже работает на разных проектах, она парикмахер, с разными звездами работает. Мы работали на разных проектах, но никогда не встречались, но благодаря Монатику встретились", - рассказал Филипп Коляденко.

Филипп Коляденко женился - музыкант рассказал про знакомство с женой и свадьбу / Скриншот YouTube

Что же касается свадьбы, то она была скромной, и прошла в очень узком кругу близких - долгое время лишь они знали о семейном счастье музыканта. "Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС крошечным кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем", - поделился артист.

Филипп Коляденко женился - музыкант рассказал про знакомство с женой и свадьбу / instagram.com/philipp_kolyadenko

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Кто такие Kadnay? Kadnay - украинская инди-поп группа, основанная в 2012 году Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко. Полуфиналисты Национального отбора на Евровидение 2017 и финалисты отбора 2018 года. Двукратные лауреаты премии Золотая Жар-птица 2018, 2019 в номинации Инди, сообщает Википедия.

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