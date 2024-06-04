Как Брэд Питт отреагировал на то, что от него отреклись собственные дети

Голливудский актер расстроился из-за того, что дети отказались от его фамилии.

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Анджелина Джоли разозлила Соловьева / Коллаж Главред, скриншот Instagram

Через неделю после того, как 18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло подала заявку на исключение "Питт" из своей фамилии, источник, близкий к Питту, сообщил, что отец шестерых детей "знает и расстроен" этим изменением.

Как написало издание PEOPLE, по словам источника, Голливудский актер знает о том, что произошло. "Он знает и расстроен тем, что Шайло отказалась от его фамилии. Он никогда не чувствовал большей радости, чем когда она родилась. Он всегда хотел дочь", — говорит источник.

"Напоминания о том, что он потерял своих детей, конечно, даются Брэду нелегко. Он любит своих детей и скучает по ним. Это очень грустно", — добавляет инсайдер.

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Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

"Он по-прежнему счастлив с Инес де Рамон", — продолжает источник, но расстояние от детей "причиняет ему боль".

Блозкий к Питту человек также добавляет, что он до сих пор безумно любит всех своих детей. "Весь этот процесс был очень трудным для всей семьи", - добавляет он.

Напомним, документы Шайло были поданы в понедельник, 27 мая, в день ее 18-летия. Подросток запросила новое официальное имя, надеясь что получит возможность называть себя просто "Шайло Джоли".

У Джоли и Питта - шестеро детей: Мэддокс, 22 года, Захара, 19 лет, Шайло, Пакс, 20 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 15 лет.

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Напомним, ранее бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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