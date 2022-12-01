"Как бомжиха со свалки": поклонники набросились на модницу Волочкову

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерина Анастасию Волочкову высмеяли за нелепый образ, в котором она приехала в Санкт-Петербург.

На своей страничке в Instagram она опубликова фото, на котором позировала в "стильной" по мнению Волочковой шубе и странных сапогах.

Образ одиозной балерины только насмешил ее поклонников, а некоторые даже разозлил.

Волочкова / скриншот

"Как в здравом уме можно купить такую обувь?", "Когда вы уже наймете стилиста, раз у самой вкуса нет", "Настя, отдай ты уже эту шубейку моли, пусть спокойно доест. Что же ты мучаешь бедную живность", Ну как бомжиха со свалки, шо нашла, то и напялила", "Культурная столица зарыдала", "Ботинки с китайского рынка, но почему розовые? Чем обусловлен был выбор цветовой гаммы??? Чем руководствовались? Какие мысли вас натолкнули? Может это ассоциация с пунктами - ну так и ходите лучше в них!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: