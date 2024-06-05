Известный ведущий поделился трогательными воспоминаниями про Руслану Писанку

Николай Луценко добавил яркие мазки к портрету покойной артистки.

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Николай Луценко рассказал забавную историю про Руслану Писанку / коллаж: Главред, фото: ictv.ua, instagram.com/pisankaruslana

В июле исполнится два года, как не стало легендарной украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки. Она оставила в сердцах своих друзей и близких глубокий след, который не стереть даже временем.

В канун годовщины смерти артистки воспоминаниями про нее поделился ее близкий друг и коллега - ведущий, актер театра, кино и озвучки Николай Луценко. Он познакомился с Писанкой, еще когда она была совсем юной.

"Я ее помню еще юной, когда бегал Карлсоном в программе "Мультфильм на заказ" на УТ-1. А она приходила к папе – известному киевскому оператору. Хорошенькая была, как куколка. А потом прошло время, и она уже такая женщина выплыла на телевидении", - рассказал Луценко Oboz.ua.

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Вместе с Русланой он снимался в фильме Йоса Стеллинга "Душка", а также вел на радио Ретро FM прогноз погоды. Луценко признается: работать с Писанкой было легко, приятно, и очень весело.

Ведущий рассказал один забавный случай про артистку: "Мы на радио "Ретро FM" вместе работали – вели поочередно прогноз погоды. Однажды я записывался, а она тоже приехала. А тогда как раз был период, когда Руся активно похудела после участия в "Взвешенных и счастливых". Она начала громко переживать, что не успеет записать свои реплики, потому что очень спешит. Я пообещал, что закончу как можно скорее: "Одна строчка буквально осталась". Она: "Я подожду". И вышла из студии. Я дописал, выбегаю: "Где там наша анорексичка? Заходи!" Она так смеялась! Руслана была очень светлым человеком. Такая, как в жизни, была и на экране".

Кто такая Руслана Писанка? Руслана Писанка - украинская телеведущая, актриса театра, кино и озвучивания. Участница многочисленных шоу (Танці з зірками, Зірка+Зірка, Зважені та щасливі и пр.). Снялась в более чем 20 фильмов и сериалах. Наиболее известные - "Москаль-чародей", "Черная рада", "Огнем и мечом", "Сорочинская ярмарка", "Крепостная". Скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет от агрессивной формы рака.

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