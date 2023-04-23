Известный украинский ведущий совершил каминг-аут

Вслед за Завадюком Рассел решил, что молчать про важные для себя темы больше просто невозможно.

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Ваня Рассел совершил каминг-аут / instagram.com/oh.my.russell

Украинский ведущий и музыкальный блогер Ваня Рассел вслед за многими публичными личностями заговорил про собственную нетрадиционную ориентацию и совершил каминг-аут.

Ведущий на своем YouTube-канале рассказал историю украинского военного Павла Лагойды и его превратностях судьбы из-за того, что он является открытым представителем ЛГБТ-сообщества.

Вдохновленный подвигом защитника нашей страны, а также многих представителей украинского шоу0бизнеса вроде Владимира Завадюка и Melovin, Рассел и сам решил, что пришло время "выйти из шкафа", и заявить о себе миру. Так он решился на открытый каминг-аут на многотысячную аудиторию.

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"Я также хочу проявить смелость и поддержать людей, которые просто хотят быть счастливыми, поддержать украинских военных, которые открыто заявляют о своей ориентации и не боятся осуждения других. Я заявляю, что я являюсь также представителем ЛГБТ-сообщества", - сообщил Ваня Рассел.

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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