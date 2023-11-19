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Известный украинский режиссер подрался с Алексеем Паниным

Анна Подгорная
19 ноября 2023, 17:24
Семен Горов рассказал, что 10 лет назад российский актер, который сегодня "бегает с украинским флагом", вел себя в Украине беспардонно.
Алексей Панин, Семен Горов
Семен Горов рассказал, как начистил физиономию Алексею Панину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79, instagram.com/semengorov

Украинский режиссер Семен Горов, известный благодаря новогодним мюзиклами ("Вечера на хуторе близь Диканьки", "Сорочинская ярмарка", "Золушка") и съемке популярных клипов и телешоу, поделился воспоминаниями про российского актера Алексея Панина, который сейчас выражает антивоенную и антипутинскую позицию.

В 2010 году актер принял участие в телевизионном проекте от 1+1 "Зірка+Зірка". Исполнительным продюсером развлекательного шоу стал Семен Горов.

Во время съемок он повздорил с Паниным - российский артист по примеру своих коллег воспринимал украинский шоу-бизнес пренебрежительно, а Киев считал "своей дачей". Страсти настолько накалились, что даже дошло до рукоприкладства. Об этом Горов рассказал в интервью для Оboz.ua.

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"На проекте "Звезда+Звезда" доходило до скандалов. Даже драка произошла с актером Алексеем Паниным прямо на съемочной площадке. Он тоже чувствовал себя имперцем, который может здесь себя вести, как вздумается. Сейчас, когда вижу, как он бегает с украинским флагом, думаю: ну и ладно. Я верю, что люди могут меняться. Может то, что я ему морду набил – тоже немного привело в сознание", - рассказал украинский продюсер.

Ранее СМИ сообщили, что на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро, Бразилия, случилась трагедия - умерла 23-летняя фанатка. Артистка выразила семье девушки свои соболезнования.

Также дочь Брюса Уиллиса Таллула показала редкие снимки с тяжелобольным отцом. Из-за лобно-височной деменции Крепкий орешек завершил карьеру в кино и перестал выходить в свет.

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шоу-бизнес Алексей Панин Семен Горов новости шоу бизнеса
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