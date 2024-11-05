Известный украинский певец рассказал, как погибла его возлюбленная

EL Кравчук рассказал о трагедии, которая случилась с его девушкой.

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EL Кравчук поделился личной драмой / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/el.kravchuk

О чем рассказал артист:

Почему не сложилась семья

Что произошло с его возлюбленной

О чем мечтает сейчас

Украинский артист El Кравчук (настоящее имя - Андрей Остапенко) поделился в интервью личным тяжелым моментом, который ему пришлось пережить.

Как рассказал он в интервью Люкс.ФМ, ему тяжело далось расставание с его возлюбленной девушкой, с которой он строил отношения в 2000-х годах. Оказалось, что певец и музыкант на самом деле планировал с ней семью и детей.

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Сама девушка работала в Берлине пластическим хирургом и также вместе с ним планировала даже беременность. Однако позже пара все же приняла решение разорвать отношения. А через некоторое время певец узнал, что ее убили.

Кто такой EL Кравчук? EL Кравчук - украинский певец, актёр и телеведущий. В 1995 году подал заявку на участие в международном конкурсе "Червона Рута" и победил в нём. Началась запись первого альбома. В 1996 году подписал контракт с лейблом "Музыкальная биржа" и поступил в Киевскую государственную консерваторию. В 1997 году вышел первый альбом исполнителя "Ничей". В 2003 году Кравчук сделал перерыв в сольной карьере и все время посвятил театральной постановке "Гамлет" (режиссёр — Андрей Жолдак). Кравчук принял участие в 85 спектаклях в Украине, Голландии, Франции, Испании, Македонии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Польше, Германии, России, Сербии.

"Это было внутри 2000-х годов. Мои друзья знали, как я все это сложно переживал. В свое время я очень захотел создать семью с ребенком. Я начал над этим работать. Девушка, с которой мы это все делали, была пластическим хирургом из Берлина , была интересным человеком. Но, к сожалению, произошло так, что она попала в очень сложную ситуацию и наши подруги из Киева мне обо всем этом рассказали. Мы решили, что если не выходит ребенок, то дальше отношения сложно строить", - рассказал EL Кравчук.

Между тем, сам артист заявляет, что не перестает мечтать о новой крепкой семье и детях.

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Как ранее писал Главред, легендарный украинский поп-певец и легенда эстрады 1990-х EL Кравчук откровенно рассказал о своих отношениях с Иваном Дорном ‒ мол, они приятельствуют, но артист не разделяет дорновские взгляды.

Напомним, ранее легендарный певец Андрей EL Кравчук весьма бурно высказался в отношении украинских артистов и музыкантов, отправившихся искать лучшую жизнь в России.

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