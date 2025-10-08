Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

Анна Подгорная
8 октября 2025, 22:30
21
Ирма Витовская сообщила о процедурах, которые ей приходится проходить под наркозом.
Ирма Витовская
Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/irmcya

Вкратце:

  • В конце сентября стало известно о проблемах Ирмы Витовской со здоровьем
  • Сейчас звезда рассказала об обследованиях

Украинская актриса Ирма Витовская в сентябре отменила свой тур по Европе "в связи с резким ухудшением состояния здоровья". Сегодня артистка дала первый развернутый комментарий о самочувствии.

На своей странице в Facebook Витовская написала из больницы: "Вышла из-под наркоза и спасибо Богу. Благодарю всех врачей и медсестер, которые рядом". Также она добавила, что во время плановой проверки в прошлом году у нее диагностировали начальную стадию заболевания раскрывать которое актриса не стала.

видео дня

Из-за своевременного обследования ей удается контролировать свое состояние здоровья. "Друзья, проходите обследования. Планово проходите все обследования. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное, не прячьтесь от проблемы. Часто мы живем, как будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе знать до последнего. Поэтому, прошу вас - обследуйтесь. Тем более, когда постоянный стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких", - призвала подписчиков Ирма Витовская.

Ирма Витовская
Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / facebook.com/irmcya

Позже звезда уточнила, что под наркозом она проходила плановое обследование, а своей пример она привела, чтобы мотивировать аудиторию быть внимательнее к своему здоровью. Сама Ирма вскоре планирует вернуться на сцену.

Ирма Витовская
Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / facebook.com/irmcya

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об увлечениях трехлетней дочери теннисистов Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Скай с младенчества знакома ракетка, но теперь девочка также помогает маме на кухне.

Также жених украинской ведущей Леси Никитюк Дмитрий Бабчук признался, как военная служба, которой он посвятил треть своей жизни, повлияла на его здоровье.

Читайте также:

О персоне: Ирма Витовская

Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ирма Витовская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

22:19Мир
Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

20:37Война
Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

Последние новости

22:41

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

22:30

Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

22:27

Трех знаков зодиака накроет волна удачи в октябре - кого ждет фаза счастья

22:22

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

22:19

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Путин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - БондаревПутин применит ядерное оружие, когда поймет, что не может иначе выиграть войну - Бондарев
22:17

С казацких времен в Днепре была улица с "московским следом": какое ее новое название

22:10

Доллар внезапно начал расти: новый курс валют на 9 октября

21:52

"Украинский ничтожество": эксперт жестко раскритиковал футболиста сборной Украины

20:37

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Реклама
20:34

Трамп держит козырь в рукаве: как ракеты Tomahawk могут принести выгоду США

20:14

Один вид мяса в Украине стремительно дорожает - за год цены взлетели на 60%

19:48

Догадываются единицы: что на самом деле скрывает "плавник" на крыше авто

19:43

О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"Видео

19:39

Врежет +2 и будет заливать всю Украину: регионы накроет мощный циклон

19:10

Результаты наступления армии Путина за первую неделю октябрямнение

19:04

"Москва гуляет, но все изменится": в ОП сказали, куда будут бить "Томагавками"

18:59

Есть нюанс: раскрыто, как передача Украине ракет Tomahawk повлияет на ход войны

18:55

Изменение тарифов на газ: украинцам рассказали, к чему готовиться

18:53

Что делать, если на похоронах за шиворот бросили горсть земли - объяснение священникаВидео

18:42

Хорошие осушители: неожиданные соседи, помогающие картофелю не сгнитьВидео

Реклама
18:21

"Нам разнесут всю железную дорогу": названа причина серьезной угрозы остановки поездов

18:21

Может ли соседская собака забегать на чужой участок - закон поставил точку в вопросеВидео

17:53

"Ничего неприкосновенного": прогноз полковника ВСУ об ударах Tomahawk по Кремлю

17:13

Идеальные "домоседы": названы 10 пород собак, которых нужно меньше всего выгуливать

16:54

В ближайшее время будет обстрел: РФ стягивает самолеты к границе с Украиной

16:50

Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, списокВидео

16:43

5 снов, которые нельзя игнорировать: мольфар указал на важные знакиВидео

16:32

Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

16:27

"Нельзя сказать словами": дочь Нины Матвиенко почтила память о певице

16:22

Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотойВидео

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

15:42

Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробкеВидео

15:24

В РФ истерят из-за передачи Украине Tomahawk и грозят США "последствиями"

15:15

Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов ГиннесаВидео

14:38

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

14:23

Шикарный яблочный пирог - нереально простой рецептВидео

14:22

Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

14:01

"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

13:59

Недвижимость во Франции и налоговые злоупотребления: журналист опубликовал расследование о махинациях Гетманцева

Реклама
13:57

Библейское растение в Украине: где садоводы выращивают уникальный цветокВидео

13:45

Гороскоп на завтра 9 октября: Девам - недоразумения, Водолеям - хорошие новости

13:35

Температура будет ниже +10 градусов: украинцев предупредили о серьезных осадках

13:29

"Напряженность будет расти": раскрыты планы Путина на ближайшие полгодаВидео

12:54

После удара ВСУ: в Крыму третьи сутки пылает нефтебаза, люди бегут из города

12:52

"Можно забыть о семье и наследстве": путинист Петросян рассорился с женой

12:49

В РФ поставили крест на итогах саммита на Аляске и отказались завершать войну

12:30

Удары Tomahawk и блэкаут в Москве: как ВСУ свергнуть Путина – Жданов

12:11

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

11:54

Зачистили позиции РФ и отбросили врага: детали операции спецназа ВСУ у Купянска

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять