Известная украинская актриса нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье

Ирма Витовская сообщила о процедурах, которые ей приходится проходить под наркозом.

Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/irmcya

Вкратце:

В конце сентября стало известно о проблемах Ирмы Витовской со здоровьем

Сейчас звезда рассказала об обследованиях

Украинская актриса Ирма Витовская в сентябре отменила свой тур по Европе "в связи с резким ухудшением состояния здоровья". Сегодня артистка дала первый развернутый комментарий о самочувствии.

На своей странице в Facebook Витовская написала из больницы: "Вышла из-под наркоза и спасибо Богу. Благодарю всех врачей и медсестер, которые рядом". Также она добавила, что во время плановой проверки в прошлом году у нее диагностировали начальную стадию заболевания раскрывать которое актриса не стала.

Из-за своевременного обследования ей удается контролировать свое состояние здоровья. "Друзья, проходите обследования. Планово проходите все обследования. Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное, не прячьтесь от проблемы. Часто мы живем, как будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе знать до последнего. Поэтому, прошу вас - обследуйтесь. Тем более, когда постоянный стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких", - призвала подписчиков Ирма Витовская.

Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / facebook.com/irmcya

Позже звезда уточнила, что под наркозом она проходила плановое обследование, а своей пример она привела, чтобы мотивировать аудиторию быть внимательнее к своему здоровью. Сама Ирма вскоре планирует вернуться на сцену.

Ирма Витовская сейчас - что происходит с актрисой / facebook.com/irmcya

О персоне: Ирма Витовская Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".

