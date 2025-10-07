Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

Кратко:
- Дмитрий Бабчук служит треть своей жизни
- Избранник Никитюк признался, какие проблемы со здоровьем имеет
Жениху Леси Никитюк и отцу ее ребенка Дмитрию Бабчуку 29 лет. Девять из них он посвятил защите нашей страны от оккупанта.
К сожалению, годы службы не прошли для военного бесследно. О состоянии своего здоровья Дмитрий рассказал в своем блоге в Instagram. Например, у военного имеются проблемы в поясничном отделе позвоночника. Там у Бабчука насчитывается целых семь протрузий. Кроме того он потерял много веса.
К счастью избранник Леси Никитюк не унывает, и старается сохранять позитивный настрой. "(Здоровье) порядок, поясница в трусах (7 протрузий). Похудел довольно таки порядочно, но ничего. Сейчас пару кубов теста и огня, огня", - написал Дмитрий Бабчук.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
