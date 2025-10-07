Жених Леси Никитюк признался, как военная служба изменила его здоровье

Дмитрий Бабчук поделился проблемами.

https://stars.glavred.info/zhenih-lesi-nikityuk-priznalsya-kak-voennaya-sluzhba-izmenila-ego-zdorove-10704635.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк муж - жених Леси Никитюк рассказал о здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Кратко:

Дмитрий Бабчук служит треть своей жизни

Избранник Никитюк признался, какие проблемы со здоровьем имеет

Жениху Леси Никитюк и отцу ее ребенка Дмитрию Бабчуку 29 лет. Девять из них он посвятил защите нашей страны от оккупанта.

К сожалению, годы службы не прошли для военного бесследно. О состоянии своего здоровья Дмитрий рассказал в своем блоге в Instagram. Например, у военного имеются проблемы в поясничном отделе позвоночника. Там у Бабчука насчитывается целых семь протрузий. Кроме того он потерял много веса.

видео дня

К счастью избранник Леси Никитюк не унывает, и старается сохранять позитивный настрой. "(Здоровье) порядок, поясница в трусах (7 протрузий). Похудел довольно таки порядочно, но ничего. Сейчас пару кубов теста и огня, огня", - написал Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк муж - жених Леси Никитюк рассказал о здоровье / фото: instagram.com/special_my_profession

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал об оценке актерского таланта Леси Никитюк. Известная украинская актриса Виталина Библив эмоционально прокомментировала ее работу.

Также украинский ведущий Юрий Горбунов признался, кто в его паре с Катей Осадчей первым затевает конфликты, а кто первым в их браке идет на примирение.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред