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Избранница министра Кулебы засветила драгоценное кольцо на безымянном пальце

Анна Подгорная
22 февраля 2024, 02:00
Светлана Павелецкая показала необычное украшение на домашнем ролике.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Светлана Павелецкая появилась на свежем видео с кольцом на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/paveletskaya_svitlana

Пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишь с апреля 2023 года решились осторожно знакомить поклонников со своими романтическими отношениями. Влюбленные посвящают друг другу трогательные посты в социальных сетях и все чаще появляются вместе на фото.

Доподлинно неизвестно, когда начался их роман, но развивается он активно. К примеру, Кулеба и Павелецкая совместно заботятся о домашних питомцах, и, вероятно, живут вместе.

Однако на днях, благодаря ролику в блоге Светланы в Instagram, политика и издательницу стали подозревать в тайной помолвке. Павелецкая поделилась уютным домашним видео, на котором она заваривает чай, и сравнивает напиток с самым теплым одеялом посреди метелицы.

видео дня

На некоторых кадрах на безымянном пальце женщины можно заметить массивную драгоценность. Кольцо, сплетенное из нескольких ободков белого и желтого металлов, по мнению внимательных поклонников, вполне могло бы сойти за обручальное.

Слухи о вероятной помолвке пара не комментирует.

Светлана Павелецкая
Светлана Павелецкая появилась на свежем видео с кольцом на безымянном пальце / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны. Артистка заинтриговала фанатов переменами в семейном положении.

Также ведущий Никита Добрынин рассказал о новой спутнице. Шоумен впервые после развода с блогершей Дашей Квитковой открыто заговорил про новую даму сердца.

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