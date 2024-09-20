Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

Девушку убили в ее собственном доме.

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В Грузии убили трансгендергую модель / Коллаж Главред, фото Instagram/kesaria_official

В Тбилиси убита трансгендерная женщина, модель Кесария Абрамидзе.

Как сообщает Interpressnews.ge, по существующей информации, ее убили в жилом доме на улице Автандила в районе Диди Дигоми.

В МВД подтверждают факт убийства и заявляют, что ведутся следственные действия.

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Следствие ведется по факту умышленного убийства по статье 108 УК Грузии.

Сообщается, что обвиняемым в убийстве является мужчина-друг Кесарии. Сотрудники правоохранительных органов ищут Б.Дж.

Это именно тот человек, фото с которым Кесария опубликовала в своем Instagram. Б.Дж. - из Сенаки и известно, что работает сотрудником охраны в одном из баров.

"Говорят, что этот "сториз" мог стать причиной убийства", - говорит источник.

В комментариях пишут, что именно этот мужчина является подозреваемым по делу убийства модели.

Пользователи комментируют фото модели с мужчиной / Скриншот Instagram/ kesaria_official

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