Из-за сториз: в Грузии убили популярную трансгендерную модель

В Тбилиси убита трансгендерная женщина, модель Кесария Абрамидзе.
Как сообщает Interpressnews.ge, по существующей информации, ее убили в жилом доме на улице Автандила в районе Диди Дигоми.
В МВД подтверждают факт убийства и заявляют, что ведутся следственные действия.
Следствие ведется по факту умышленного убийства по статье 108 УК Грузии.
Сообщается, что обвиняемым в убийстве является мужчина-друг Кесарии. Сотрудники правоохранительных органов ищут Б.Дж.
Это именно тот человек, фото с которым Кесария опубликовала в своем Instagram. Б.Дж. - из Сенаки и известно, что работает сотрудником охраны в одном из баров.
"Говорят, что этот "сториз" мог стать причиной убийства", - говорит источник.
В комментариях пишут, что именно этот мужчина является подозреваемым по делу убийства модели.
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Напомним, ранее стало известно о том, что у российской певицы Ирины Понаровской умер сын. Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Shot, предварительно, мужчине стало плохо с сердцем.
Ранее российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рыдая, сообщила о горе в семье.
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