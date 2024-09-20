У российской популярной певицы умер молодой сын

Сын певицы Ирины Понаровской умер в возрасте 39 лет.

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У Ирины Понаровской умер сын / Коллаж Главред, фото Instagram/ irinaponarovskaya, SHOT

У российской певицы Ирины Понаровской умер сын.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Shot, предварительно, мужчине стало плохо с сердцем.

"Сегодня рано утром скончался 39-летний Энтони Родд — сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. Мужчина почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мещанском районе, около 5 утра. Жена вызвала скорую, но спасти Родда не удалось", - пишет телеграмм-канал.

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Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем. Точнее позже скажут эксперты.

Кто такая Ирина Понаровская Ирина Понаровская - советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Была замужем три раза. Воспитывала одного сына - Эндрю. В 1979 году пережила клиническую смерть из-за болезни почек. Также известно, что брала девочку из детского дома, но позже вернула ее назад.

Сын Понаровский был художником и был женат на художнице Анне Чайниковой, у пары родились двое детей.

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