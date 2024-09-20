У российской певицы Ирины Понаровской умер сын.
Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Shot, предварительно, мужчине стало плохо с сердцем.
"Сегодня рано утром скончался 39-летний Энтони Родд — сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. Мужчина почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мещанском районе, около 5 утра. Жена вызвала скорую, но спасти Родда не удалось", - пишет телеграмм-канал.
Предварительная причина смерти — проблемы с сердцем. Точнее позже скажут эксперты.
Кто такая Ирина Понаровская
Ирина Понаровская - советская и российская джазовая и эстрадная певица, киноактриса, телеведущая. Была замужем три раза. Воспитывала одного сына - Эндрю.
В 1979 году пережила клиническую смерть из-за болезни почек. Также известно, что брала девочку из детского дома, но позже вернула ее назад.
Сын Понаровский был художником и был женат на художнице Анне Чайниковой, у пары родились двое детей.
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Ранее российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рыдая, сообщила о горе в семье.
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