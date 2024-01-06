Ивлеева все: блогерша покинула Россию с пятью огромными чемоданами

Ивлеева поспешно покинула Россию, опасаясь за свое будущее в этой стране.

https://stars.glavred.info/ivleeva-vse-blogersha-pokinula-rossiyu-s-pyatyu-ogromnymi-chemodanami-10531100.html Ссылка скопирована

Ивлеева нарвалась на цунами хейта / Коллаж Главред, фото Instagram/agent_girl

Ряд российских пропагандистских телеграмм-каналов сообщили о том, что российская блогер Анастасия Ивлеева, которая опозорилась и практически загубила свою карьеру из-за организации "голой вечеринки", покинула террористическую Россию.

Об этом сообщил телеграмм-канал Небожена. "Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев", - написало СМИ.

После того, как блогерша организовала свою провокационную вечеринку, на нее и участников "голой парти" навалились все "скрепные" санкции страны на болотах. В частности, Киркорова и его подругу-предательницу Украины Анну Асти стали вырезать их эфиров национального пропагандистского ТВ, а также зачистили новогодние шоу.

видео дня

Саму Ивлееву, несмотря на извинения, стали судить, а также проверять на все возможные "грехи".

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказал мнение, что Ивлеевой нужно запретить выезжать за границу. Он предположил, что против телеведущей возбудят уголовное дело, если подтвердится, что на ее "голой" вечеринке присутствовали несовершеннолетние. В этом случае Ивлеева должна находиться в России, подчеркнул Бородин.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.