Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

В материале:
- Киркоров оскорбил Ивлееву
- Путинистка колко ответила певцу
Скандал после "голой" вечеринки в РФ не утихает до сих пор. Скандальный певец Филипп Киркоров продолжает выгораживать себя, набросившись на еще одну путинистку Настю Ивлееву.
Он в очередной раз обрушился с критикой на блогера - он жестко прошелся по организатору мероприятия, пишет Главред.
"[Самка домашней собаки] (неценз.) редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про эту [самку домашней собаки] (неценз.) вообще даже слышать не хочу", - высказался Киркоров.
Ивлеева не стала извиняться перед скандальным певцом. Она в очередной раз оставила едкий комментарий в личном блоге в адрес Киркорова, припомнив ему скандальную присказку про котика на одном из шоу.
"Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен" — подписала она стоп-кадр из подкаста, на котором видно часть свитера ведущего.
Это уже не первый раз, когда Ивлеева высказывается в адресс Киркорова. Когда тот заговорил об обиде на Настю, она опубликовала фото сережек в виде крыс. "А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?", — оставила она ехидный комментарий.
Настя Ивлеева - последние новости по теме
Напомним, раньше сообщалось, что блогерше Насте Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Но точную сумму задолженности не озвучили.
А также среди гостей "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой засветилась и гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с диктатором Путиным. Спортсменка, которая изображает из себя святошу, на развлекательное мероприятие явилась в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте.
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Кто такая Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия.
В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.
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