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Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

Сергей Кущ
15 декабря 2024, 09:37
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Скандальные российские артисты перешли на оскорбления.
Ивлеева и Киркоров сцепились на публике
Ивлеева и Киркоров сцепились на публике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Киркоров оскорбил Ивлееву
  • Путинистка колко ответила певцу

Скандал после "голой" вечеринки в РФ не утихает до сих пор. Скандальный певец Филипп Киркоров продолжает выгораживать себя, набросившись на еще одну путинистку Настю Ивлееву.

Он в очередной раз обрушился с критикой на блогера - он жестко прошелся по организатору мероприятия, пишет Главред.

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"[Самка домашней собаки] (неценз.) редкая, неблагодарный человек, которая даже не извинилась передо мной, да еще себе позволяет… Тут намедни от нее прилетело, она меня еще комментирует… Про эту [самку домашней собаки] (неценз.) вообще даже слышать не хочу", - высказался Киркоров.

Ивлеева не стала извиняться перед скандальным певцом. Она в очередной раз оставила едкий комментарий в личном блоге в адрес Киркорова, припомнив ему скандальную присказку про котика на одном из шоу.

"Тут еще ведущий сразу обозначил, что райдер Киркорова не будет выполнен" — подписала она стоп-кадр из подкаста, на котором видно часть свитера ведущего.

Это уже не первый раз, когда Ивлеева высказывается в адресс Киркорова. Когда тот заговорил об обиде на Настю, она опубликовала фото сережек в виде крыс. "А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?", — оставила она ехидный комментарий.

Настя Ивлеева - последние новости по теме

Напомним, раньше сообщалось, что блогерше Насте Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Но точную сумму задолженности не озвучили.

А также среди гостей "почти голой" вечеринки Насти Ивлеевой засветилась и гимнастка Алина Кабаева, которой приписывают роман с диктатором Путиным. Спортсменка, которая изображает из себя святошу, на развлекательное мероприятие явилась в черном платье-пеньюаре с глубоким декольте.

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Кто такая Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия.

В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

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Филипп Киркоров Настя Ивлеева
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