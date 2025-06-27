Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

Вкратце:
- Аль Бано выступил 20 июня в Санкт-Петербурге
- В Сети певца раскритиковали за заигрывания с агрессором
Итальянский певец Аль Бано и в преклонном возрасте хватается за любые возможности выступить. Даже если они приводят его к стране-оккупанту, которая ежедневно и методично работает над уничтожением другой, независимой и суверенной страны.
Бано принял участие в концерте "В ритме лета", который в свою очередь состоялся в рамках Международного экономического форума в рф. В Санкт-Петербурге итальянец 20 июня исполнил на открытой площадке один из своих самых популярных треков - песню "Felicità".
Видео с концерта появилось на официальной странице артиста в Instagram. В комментариях разочарованные поклонники напомнили Аль Бано о военных преступлениях рф, зрителей которой он развлекал, против Украины.
Стоит отметить, что в 2014 году Аль Бано открыто поддержал аннексию Крыма, и позже не единожды выражал публично свои симпатию путину. Что же касается полномасштабной войны, то тут певец старается осторожничать в высказываниях, однако все же рассказывал, что "Украина всегда была в юрисдикции России, а НАТО этим воспользовался", и что "Путин в чем-то неправ, но кое в чем прав".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что звезда фильма "Москва слезам не верит", актриса-путинистка Вера Алентова, перенесла операцию - у нее обнаружили новообразование.
Также стало известно, что бразильская актриса Луселия Сантус, известная по сериалу "Рабыня Изаура", на четвертом году полномасштабной войны приехала в рф с сыном.
Читайте также:
- Популярной российской актрисе грозит серьезное наказание за мошенничество
- Обречена: Волочкова жестко прошлась по собственной дочери
- Сочится: Киркоров с жуткой рукой появился в бутике
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред