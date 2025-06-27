Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

Аль Бано развлекал российскую аудиторию своими хитами.

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Аль Бано в россии - певец приехал с концертом в рф во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albano_official_

Вкратце:

Аль Бано выступил 20 июня в Санкт-Петербурге

В Сети певца раскритиковали за заигрывания с агрессором

Итальянский певец Аль Бано и в преклонном возрасте хватается за любые возможности выступить. Даже если они приводят его к стране-оккупанту, которая ежедневно и методично работает над уничтожением другой, независимой и суверенной страны.

Бано принял участие в концерте "В ритме лета", который в свою очередь состоялся в рамках Международного экономического форума в рф. В Санкт-Петербурге итальянец 20 июня исполнил на открытой площадке один из своих самых популярных треков - песню "Felicità".

видео дня

Видео с концерта появилось на официальной странице артиста в Instagram. В комментариях разочарованные поклонники напомнили Аль Бано о военных преступлениях рф, зрителей которой он развлекал, против Украины.

Аль Бано в Санкт-Петербурге / instagram.com/albano_official_

Стоит отметить, что в 2014 году Аль Бано открыто поддержал аннексию Крыма, и позже не единожды выражал публично свои симпатию путину. Что же касается полномасштабной войны, то тут певец старается осторожничать в высказываниях, однако все же рассказывал, что "Украина всегда была в юрисдикции России, а НАТО этим воспользовался", и что "Путин в чем-то неправ, но кое в чем прав".

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Также стало известно, что бразильская актриса Луселия Сантус, известная по сериалу "Рабыня Изаура", на четвертом году полномасштабной войны приехала в рф с сыном.

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