"Испанский стыд": Волчокова в трусах выперлась на подиум

Волчокова в трусах выперлась на подиум / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая возомнила себя моделью, высмеяли в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с показа мод, но не вызвала восторга у своих поклонников.

Для дефиле на подиуме Волочкова выбрала необычный наряд - трусы и странный "верх" с огромным декольте.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Испанский стыд почему-то", "Это клуб в Мухосранске?", "Мероприятие проходило в сельском клубе?", Вот это уровень!!! Боже, колхоз дело добровольное", - писали в комментарих под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

Больше позора Волочковой: