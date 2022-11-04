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"Испанский стыд": Волчокова в трусах выперлась на подиум

4 ноября 2022, 04:26

Анастасию Волочкову подняли на смех из-за нелепого наряда.

Анастасия Волочкова
Волчокова в трусах выперлась на подиум / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая возомнила себя моделью, высмеяли в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с показа мод, но не вызвала восторга у своих поклонников.

Для дефиле на подиуме Волочкова выбрала необычный наряд - трусы и странный "верх" с огромным декольте.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Испанский стыд почему-то", "Это клуб в Мухосранске?", "Мероприятие проходило в сельском клубе?", Вот это уровень!!! Боже, колхоз дело добровольное", - писали в комментарих под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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