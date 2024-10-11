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"Искренне сожалею": Микки Рурк впервые признался, что употреблял стероиды

Анна Подгорная
11 октября 2024, 01:30
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Это решение звезда "9 1/2 недель" считает одним из самых глупых в своей жизни.
Микки Рурк
Микки Рурк признался, что для фильма "Рестлер" принимал допинг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В 2008 году режиссер Даррен Аронофски предложил Микки Рурку, который на тот момент около 10 лет сидел без работы, главную роль в фильме "Рестлер". Эта лента воскресила карьеру актера, принесла ему "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинацию на "Оскар".

К роли Рэнди Робинсона по прозвищу "Таран" Микки, который имеет славу звезды с не самым простым характером, подошел со всем прилежанием, на которое был способен. За считанные месяцы актер пришел в удивительную физическую форму, которая была необходима для его персонажа.

При этом Микки Рурк отрицал, что принимал какие-то стимулирующие препараты во время подготовки к "Рестлеру", и упрямо утверждал, что его тело - всего лишь результат кропотливой работы с большим весом и правильной диеты.

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О том, что помимо тренировок он принимал стероиды, актер признался лишь недавно - через 16 лет после выхода "Рестлера" на экраны. Рурк написал об этом в своем блоге в Instagram с припиской, что жалеет об этом своем решении - вес и объем он набрал очень быстро, но возвращался к норме он около 5 лет.

Свое неожиданное признание звезда сделал в надежде, что его пример сможет переубедить кого-то отказаться от допинга: "Я искренне сожалею, что набрал 70 фунтов, чтобы выглядеть на все сто... Я не чувствовал себя комфортно в своей шкуре, и мне потребовалось около 4 или 5 лет, чтобы вернуться к норме. Это был не очень продуманный план, я, конечно, использовал стероиды и ел огромное количество пищи 6 раз в день. Это было очень глупо с моей стороны. Единственным реальным достижением были долгие часы в спортзале. Я жалею об этом, но я принял много глупых решений в своей жизни. И мне плохо, когда я смотрю на свои фотографии. Я никогда не говорил, что я самый острый карандаш в коробке, но я размышлял вслух и подумал, что, возможно, смогу донести эту мысль до какого-нибудь молодого парня, который хочет становиться все больше и больше".

Кто такой Микки Рурк?

Микки Рурк (настоящее имя - Филипп Андре Рурк-младший) - американский актер и сценарист, профессиональный боксер. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009). Мировое признание пришло к актеру с выходом фильма "Девять с половиной недель", благодаря которому Рурк приобрел титул секс-символа и прочно занял место в плеяде мировых кинозвезд. Вершиной актерского мастерства Рурка подавляющим большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Тарана" Робинсона в драме режиссера Д. Аронофски "Рестлер" (2008), сообщает Википедия.

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