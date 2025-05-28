Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

Ирина Федишин назвала причину неприятного разговора.

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Ирина Федишин - скандал с Melovin / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин

Вы узнаете:

Как Ирина Федишин относится к представителям ЛГБТ

Какой конфликт у нее случился по этому поводу

Украинская известная певица Ирина Федишин вспомнила, как у нее случился конфликт с певцом Melovin.

В интервью Маше Ефросининой Ирина объяснила, почему она ранее негативно высказалась о ЛГБТ. А ведущая предложила представить певице, что ее сын может когда-то совершить каминг-аут, но артистка категорически отказалась об этом думать.

Напомним, Федишин вошла в состав нацжюри на конкурсе Евровидение 2022 и тогда ей было трудно оценивать участников, поскольку многие из них были представителями ЛГБТ-сообщества. Она связала смену ориентации с грехом.

Ирина Федишин много помощи передает на потребности ВСУ / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"После этого интервью такое понеслось. Все об этом молчат. Если кто-то скажет, что он за традиционные семейные ценности, – значит, он гомофоб. Мое мнение кто-то уважать будет? Я уважаю ваш выбор, я никого не осуждаю. Мы – свободная страна. У каждого свой выбор в жизни", – отметила Ирина.

Артистка уточнила, что она религиозный человек, а вот представители ЛГБТ навязывают свою ориентацию другим людям и вспомнила о разговоре с певцом Melovin.

"А теперь посмотри, как он отвечал, Мария. Это толерантно? Он сказал, что я – глупая. И всякое другое. Это толерантно?" – сказала Федишин и подчеркнула, что среди ее друзей есть представители ЛГБТ.

Смотрите видео интервью Ирины Федишин:

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Отметим, как сообщал Главред, певец Виталий Козловский поделился, как ему удалось выплатить долги своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку. Артист отметил, что с появлением у него семьи его желание избавиться от долга только усилилось. Ему пришлось продать недвижимость родителей, а мама его поддержала.

А также Филипп Киркоров поделился, что его отец – Бедрос Киркоров – перед смертью просил выступать даже после похорон. Также Бедрос попросил его жить ярко и всегда оставаться собой.

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Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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