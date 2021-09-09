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Ирина Билык стала ведущей балкона во втором выпуске шоу Танці з зірками

9 сентября 2021, 17:22

Во втором выпуске шоу Танці з зірками 2021 ведущей балкона согласилась стать легендарная участница проекта.

Ирина Билык
Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna/

Второй выпуск шоу Танці з зірками 2021 выходит на 1+1 12 сентября, и пары уже заканчивают репетировать свои танцы для него. Создатели шоу рассекретили, кто стал новым ведущим балкона, и чье дальнейшее участие будет решаться в воскресенье.

Для зрителей создатели проекта подготовили множество сюрпризов. В это воскресенье будет вести балкон певица, участница звездной команды шоу Маскарад на 1+1 Ирина Билык. Также артистка появится на паркете во время фокстрота пары Евгении Власовой и Дмитрия Дикусара, а вот в каком качестве - станет известно уже в воскресенье.Читайте такжеМаскарад 2 сезон - дата выхода шоу, участники и мистические герои

Ирина и Дмитрий танцевали вместе на Танцах со звездами в 2007 году, а впоследствии пара поженилась.

Пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков продемонстрируют на паркете бродвей, а Александра превратится в образ соблазнительной Мэрилин Монро. Актер Алексей Суровцев и Мария Колосова, которым в прошлом эфира не удалось покорить судей своим танцем, попытаются удивить воспалительным диско. Звезда Лиги Смеха Иван Люленов и Яна Цибульская зажгут паркет, выполнив джайв. Иван превратится в настоящего супермена, который спасает свою возлюбленную от хулиганов.

Также станет известно, выйдет ли на паркет юмористка и звезда Женского Квартала Анастасия Оруджова, которая на прошлой неделе травмировала колено.

На первом эфире Танців з зірками 2021 ведущим балкона стал Макс Барских.

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