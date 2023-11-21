Ирина Билык рассказала про ассистента-воина, который пропал на фронте

Певица призналась, что скучает по нему каждый день, а ее дом теперь постоянно напоминает о герое.

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Помощник Ирины Билык пропал во время боев под Бахмутом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык весной 2022 года призналась, что в ее доме около месяца жили оккупанты. К счастью, на тот момент она вместе с сыном находилась в безопасном месте.

Захватчики оставили после себя в жилище Билык разруху. Устранять это артистке помогал ассистент, который позже ушел защищать нашу страну.

В недавнем интервью для Мелодія.FM певица рассказала что ее помощник Виктор воевал на одном из самых горячих направлений - под Бахмутом. Сейчас мужчина числится пропавшим без вести, и Ирина очень по нему горюет.

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"Я очень скучаю по своему управляющему, который все мне сложил дома – туфельки, наряды, когда [оккупанты] зашли в дом и все там разрушили, поломали и ограбили, он все сложил и его забрали в армию. И сейчас он уже пропал без вести в Бахмуте. Я когда смотрю на все это, вот сижу дома и мне так его не хватает. Вот был мой Витя, а теперь не знаю, где он", - признается Билык.

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