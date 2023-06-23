Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына

Легендарная украинская поп-певица Ирина Билык опубликовала в Instagram редкий фотоснимок - со своим 7-летним сыном Табризом.

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Ирина Билык показала фото сына Табриза/ коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарная украинская поп-певица Ирина Билык опубликовала редкое фото со своим 7-летним от третьего брака Табризом. Соответствующую публикацию она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую он хочет?", — написала Билык.

В комментариях одним из первых ей ответил радиоведущий и шоумен Слава Демин.

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"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал) Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", — сказал он.

К слову, Табриз Ахмадов родился в декабре 2015 года. Его родила суррогатная мать. Табриз — второй сын Ирины Билык от ее третьего мужа, российского режиссера Аслана Ахмадова. Летом 2021 года пара развелась.

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