Ирина Билык показала редкое фото своего младшего сына

Легендарная украинская поп-певица Ирина Билык опубликовала редкое фото со своим 7-летним от третьего брака Табризом. Соответствующую публикацию она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую он хочет?", — написала Билык.
В комментариях одним из первых ей ответил радиоведущий и шоумен Слава Демин.
"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал) Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", — сказал он.
К слову, Табриз Ахмадов родился в декабре 2015 года. Его родила суррогатная мать. Табриз — второй сын Ирины Билык от ее третьего мужа, российского режиссера Аслана Ахмадова. Летом 2021 года пара развелась.
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