"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой Коляденко

Коляденко и Билык все чаще стал замечать вместе, поэтому в Сети стали говорить о воссоединении пары.

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Ирина Билык прокомментировала слухи про роман с Димой Коляденко / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык может похвастаться тем, что со всеми своими бывшими мужьями и партнерами ей удается сохранить дружеские отношения.

По этой причине, если она появляется в компании кого-то из своих эксов, в прессе тут же начинают распространяться слухи про романтическое воссоединение. В последнее время Билык стала плотно сотрудничать с украинским хореографом Дмитрием Коляденко, с которым рассталась после бурного трехлетнего романа еще в 2006 году.

Поклонники эпатажной пары все еще надеются, что чувства между артистами вспыхнут с новой силой. Есть ли шансы на такое развитие событий, певица откровенно рассказала в интервью ЖВЛ.

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"Многих очень интересует, вместе ли мы с Дмитрием? Спим ли мы вместе, едим ли вместе? Людям особенно сейчас нужна сказка. Да, мы любим друг друга. Спим ли мы вместе? Мы вам не расскажем. Едим вместе и иногда завтракаем. Мы очень часто встречаемся на наших совместных концертах. И я говорю: "Димка, ты у меня уже в райдере. Поэтому будем и отдыхать вместе, и спать", - отмечает Ирина Билык.

Смотрите интервью Ирины Билык про ее отношения с Димой Коляденко для ЖВЛ:

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