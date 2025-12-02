Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

Певица всегда может рассчитывать на поддержку Арсена Мирзояна.

Тоня Матвиенко муж - певица поделилась фото с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Тоня Матвиенко показала, как заигрывает с мужем

Редкое сэлфи с Мирзояном появилось на странице артистки

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в официальном браке с 2017 года. Свою семью они называют итальянской, и не скрывают, что порой в их семейном гнездышке бушуют настоящие бури.

Тем не менее Мирзоян и Матвиенко влюблены друг в друга, как и десять лет назад. Частичкой своей страсти Тоня поделилась недавно в Instagram.

Она опубликовала редкое сэлфи с мужем, которое сделала при помощи зеркала. В кадре Матвиенко дерзко закинула ногу на Мирзояна, а он поддерживает ее со спокойной улыбкой.

Тоня Матвиенко муж - певица поделилась фото с Арсеном Мирзояном / фото: instagram.com/tonya_matvienko

О персоне: Тоня Матвиенко Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

