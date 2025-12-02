Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

Анна Подгорная
2 декабря 2025, 02:12
4
Певица всегда может рассчитывать на поддержку Арсена Мирзояна.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко муж - певица поделилась фото с Арсеном Мирзояном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Вкратце:

  • Тоня Матвиенко показала, как заигрывает с мужем
  • Редкое сэлфи с Мирзояном появилось на странице артистки

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян в официальном браке с 2017 года. Свою семью они называют итальянской, и не скрывают, что порой в их семейном гнездышке бушуют настоящие бури.

Тем не менее Мирзоян и Матвиенко влюблены друг в друга, как и десять лет назад. Частичкой своей страсти Тоня поделилась недавно в Instagram.

видео дня

Она опубликовала редкое сэлфи с мужем, которое сделала при помощи зеркала. В кадре Матвиенко дерзко закинула ногу на Мирзояна, а он поддерживает ее со спокойной улыбкой.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко муж - певица поделилась фото с Арсеном Мирзояном / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что ведущая 1+1 Наталья Островская оказалась под капельницей. Ей пришлось вызывать скорую на дом после того, как на тренировке ей резко стало плохо.

Также украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на известного народного артиста. Она поделилась курьезной историей, которая приключилась с ней в поезде.

Читайте также:

О персоне: Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:19Фронт
Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:08Война
"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

23:10Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика у источника с водой за 19 с

02:26

Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

02:19

Напряженные сутки на фронте: Генштаб рассказал о ситуации на ключевых направлениях

02:12

Игривая Тоня Матвиенко показала редкую романтику с мужем

01:54

Как сделать, чтобы батареи лучше грели: эксперты назвали неожиданное решение

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
01:30

После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

01:03

Герасимов отчитался об "успехах" на фронте: в Генштабе ВСУ ответили

00:08

Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль украинской границы: какие области под угрозой

00:01

"Золотое правило" для дизельных авто: как простая привычка способна сохранить двигатель

Реклама
01 декабря, понедельник
23:55

Жених Леси Никитюк показал "закулисье" жизни с ведущей

23:15

Жир исчезнет за считанные минуты: эксперт объяснил, как легко очистить стеклянную дверцу духовки

23:10

"Много переменных факторов": у Трампа сделали заявления о переговорах с Украиной

22:53

Способны служить десятилетиями: ТОП-5 лучших дешевых авто со вторичного рынка Украины

22:03

Ситуация критическая: DeepState раскрыл детали боев за ключевые города Донетчины

20:49

Может погубить почву: опилки каких деревьев нельзя использовать для мульчиВидео

20:44

В Покровске появилась новая "смертельная зона": военный описал, что там происходит

20:27

"Все проиграл": легенда киевского "Динамо" рассказал, почему его арестовали в Польше

20:12

Дело "Мидас": Миндичу заочно избрали меру пресечения

19:46

"Сейчас мне интересен только один человек": Усик назвал приоритетного соперника

19:43

База запуска "Шахедов" взлетела в воздух: ССО провели успешную операциюВидео

Реклама
19:39

Что получит Россия после войны: раскрыто содержание переговоров с США по территориям

19:37

Снег, дожди и туман: в каких регионах будет мряка и мороз

19:36

"Спасибо тебе. Увидимся": на войне погиб экс-режиссер "Орла и Решки"

19:35

Ноги будут теплыми даже в лютые морозы: простой трюк с обувью, который работает

19:25

"Есть достойные люди": Зеленский сделал заявление относительно нового главы Офиса президента

19:10

Потери оккупантов за ноябрь: неутешительная статистикамнение

18:53

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:45

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

18:45

Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

18:41

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

17:59

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасностиВидео

17:58

"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

17:48

В Украине изменят условия "Национального кешбэка" - к чему готовиться украинцам

17:43

Декабрь начнется с неожиданных погодных сюрпризов: синоптики удивили прогнозом

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой - Флеш

16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

Реклама
16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять