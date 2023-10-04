Игравший вместе с Зеленским актер Деревянко стал путинистом и поехал на Донбасс

Комик Александр Незлобин, который выступил против войны и покинул РФ, высказался о том, как переобулся актер Павел Деревянко.

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Павел Деревянко много лет назад играл в одном фильме с Владимиром Зеленским / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный российский стендап-комик и режиссер Александр Незлобин, который давно выступил против войны, развязанной диктатором Путиным, и покинул страну-агрессор РФ, высказался о том, как "переобулся" его хороший знакомый ‒ актер Павел Деревянко.

Еще пару лет назад тот осуждал преступный путинский режим и поддерживал русского "оппозиционера" Алексея Навального. После полномасштабного вторжения он долго не высказывал своей позиции, однако в августе 2023 года поехал на временно оккупированный Донбасс, куда привез "гуманитарную" помощь террористам.

Самое любопытное, что Деревянко больше десяти лет назад снимался в фильме "Ржевский против Наполеона" ‒ и вторую главную роль там играл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. После интервью Незлобина Деревянко поспешил заверить, что никакого давления на него не оказывали и так называемую "ДНР" он посещал исключительно по собственному желанию.

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"Мы с Сашей знакомы лично. Но я никогда ни с кем не ссорился. С ним – в том числе. Я ездил в Донбасс по собственной воле и выразил таким образом свою человеческую и гражданскую позицию", – выдал актер, поставив на себе клеймо агрессора и украинофоба.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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