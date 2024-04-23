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"Игра с духом гнильцы": Галкин публично обругал Пугачеву

Алена Кюпели
23 апреля 2024, 07:49
В террористической России не могут по-прежнему смириться с позицией Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Российские пропагандисты не могут оставить Пугачеву в покое / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский актер Борис Галкин, который вместе с остальными зомбированными россиянами продолжает поддерживать убийство мирных украинцев, выдал очередной бред относительно Аллы Пугачевой.

По словам Галкина, которого цитирует пропагандистское издание АиФ, Пугачева ведет "очень плохую игру", выступая против нападения на мирную страну.

"Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов – когда хоть что- нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь", - бредит оккупант.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Также Галкин традиционно процитировал кремлевскую методичку, отметив, что Алла Пугачева "отрабатывает западную русофобскую повестку". " Плохо говорить про Россию ей надо обязательно, потому что это отметит ее окружение и люди новые, которые ее там почитают и уважают, они за это поставят ей восклицательный знак – ох, как лихо сказано! Мол, никто так не говорил, только она сказала", - добавляет путинист.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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