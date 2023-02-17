Игнорировали, не хотели находится рядом: россиянка распустила сопли по поводу изоляции на "Мисс Вселенная"

Мисс Россия поплакалась из-за всеобщей изоляции и хейта в свой адрес. Поддерживаешь террориста - живешь в изоляции.

Мисс Вселенная / Соцсети

Участница конкурса "Мисс Вселенная" от террористической России Анна Линникова, неожиданно пожаловалась на изоляцию и игнор со стороны других девушек на конкурсе.

Об этом она поплакалась в интервью российской скандальной журналистке Алене Жигаловой. Линник также побредила о том, что украинская дирекция конкурса хотела облить ее платье зеленкой прямо на сцене. По словам Линниковой, на фоне этого всего, у нее, бедняжки, случился нервный срыв.

"Как раз случился неприятный момент, когда произошел первый нервный срыв. Просто я немножечко в шоке была, что девушки не хотят со мной рядом стоять, не хотят со мной делать фотографии, не хотят находиться рядом. Я поговорила тогда первый раз с нашими супервайзерами, и позже уже, более менее пришла в себя", – говорит она.

видео дня

Участница от России, которая ведет захватническую войну против Украины добавила, что ей очень понравился костюм нашей Виктории Апанасенко, а также идея крыльев, которые распахивались прямо на сцене.

Линникова также прокомментировала видео, где сама пытается влезть на фото рядом с украинкой, но та бежит, как от огня. В свою очередь россиянка сказала, что оказалась рядом с Апанасенко случайно, ведь была растеряна из-за обвинений в свой адрес.

По мнению россиянки, если она еще раз встретиться с Викторией Апанасенко, то не будет подходить к ней и дарить сувениры. Она также добавляет, что украинка не виновата, в том, что ее "настроила дирекция конкурса".

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Как рассказала Апанасенко в интервью на YouTube-канале "Олицкая", она спросила россиянку, поддерживает ли та войну и нападение России на Украину. Виктория добавила, что не планировала говорить с террористкой, но та сама проявила инициативу.

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было. Конфликт начался, когда "Мисс Россия" приехала и первое что предложила, – сделать дружеское фото. Это было во время завтрака в отеле. Она просто подошла и сказала: "Можем ли мы сделать дружеское фото? Было бы здорово, если бы мы вместе были за мир". Я спросила у нее, поддерживает ли она войну, а она ничего не ответила. Она сказала: "Оргкомитет сказал мне, что было бы хорошо", – вспомнила девушка.

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