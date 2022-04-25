"И эти два урода говорят о каком-то Боге": Панин поражен цинизмом Путина и патриарха Кирилла

Российский актер отреагировал на ракетные удары по Украине.
Российский актер Алексей Панин, который осуждает вторжение России в Украину, отреагировал на ракетный обстрел Одессы.
На своей страничке в Instagram актер опубликовал совместное фото патриарха Кирилла и Владимира Путина.
"Эти два урода говорят о каком-то боге, когда в Одессу летит бомба. П*здец!", - гневно написал Панин в подписи к снимку.
Напомним, жертвами ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля, стали 8 человек. Среди них молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины.
Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.
Читайте также:
- Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцев
- Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"
- "Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе