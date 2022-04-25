"И эти два урода говорят о каком-то Боге": Панин поражен цинизмом Путина и патриарха Кирилла

Панин поражен цинизму Путина и патриарха Кирилла / instagram.com/actor.panin/

Российский актер Алексей Панин, который осуждает вторжение России в Украину, отреагировал на ракетный обстрел Одессы.

На своей страничке в Instagram актер опубликовал совместное фото патриарха Кирилла и Владимира Путина.

"Эти два урода говорят о каком-то боге, когда в Одессу летит бомба. П*здец!", - гневно написал Панин в подписи к снимку.

instagram.com/actor.panin/

Напомним, жертвами ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля, стали 8 человек. Среди них молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины.

Ранее российский актер Алексей Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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