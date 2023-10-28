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Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео

Алена Кюпели
28 октября 2023, 12:56
Российский артист Киркоров поддерживает террориста Путина и нападение России на Украину.
Киркоров Испугал поклонников походкой
Киркоров Испугал поклонников походкой / Коллаж Главред, фото Instagram/fkırkorov

Престарелый певец Филипп Киркоров, который внешне отлично омолодился, но все равно выглядит, как старик.

Пропагандистские каналы активно шарят видео, где Киркоров шагает по Китаю. Не шагает, а косолапо ползет, постоянно прихрамывая.

Так, пропагандистский телеграмм-канал "Звездач" опубликовал шаркающую походку российской звезды.

видео дня

На видео дейтсвительно видно, что Киркоров неправильно ставит ноги и вообще создается впечатление, что он идет на протезах, а не на собственных ногах.

Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.

Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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