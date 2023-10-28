Престарелый певец Филипп Киркоров, который внешне отлично омолодился, но все равно выглядит, как старик.
Пропагандистские каналы активно шарят видео, где Киркоров шагает по Китаю. Не шагает, а косолапо ползет, постоянно прихрамывая.
Так, пропагандистский телеграмм-канал "Звездач" опубликовал шаркающую походку российской звезды.
На видео дейтсвительно видно, что Киркоров неправильно ставит ноги и вообще создается впечатление, что он идет на протезах, а не на собственных ногах.
Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.
Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.
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